“El Salón de la Fama del Rock” suma a increíbles artistas a su espacio: de quiénes se trata

Comenzó un nuevo año y con ello el reconocimiento de decenas de estrellas de la música y también el cine. Cada ambiente artístico tiene su lugar donde se los destaca, en el caso de la música se habla del “Salón de la fama del rock”.

El Salón de la Fama del Rock suma artistas. / WEB

Como es costumbre cada año, los artistas y bandas seleccionados fueron elegidos por un comité de figuras internacionales vinculadas a la industria musical, seleccionados entre más de 1000 artistas, periodistas, historiadores y otros expertos. La condición para ser considerado elegible es tener una grabación con al menos 25 años de antigüedad.

La ceremonia de inducción al Salón de la Fama del Rock & Roll 2024 se llevará a cabo en el Rocket Mortgage Fieldhouse en Cleveland, Ohio, el sábado 19 de octubre. Según se informó, la ceremonia será transmitida en vivo en la plataforma de Disney+.

Quiénes son los nuevos artistas en el “Salón de la Fama del Rock”

El Salón de la Fama del Rock & Roll ha anunciado su clase 2024. En esta ocasión, Ozzy Osbourne, Dave Matthews Band, Cher, A Tribe Called Quest, Mary J. Blige, Peter Frampton, Foreigner y Kool & The Gang serán incluidos durante una ceremonia que se celebrará en Cleveland el 19 de octubre.

Además, se confirmó que artistas y bandas como Jimmy Buffett, MC5, Dionne Warwick y Norman Whitfield también serán incluidos en el Salón, pero en la categoría conocida como Excelencia Musical.

Entre los nominados de este año que no fueron incluidos se encuentran Mariah Carey, Lenny Kravitz, la recordada Sinéad O’Connor, Sade, Oasis, el dúo de hip-hop Eric B. & Rakim y el grupo alternativo Jane’s Addiction. En la ediciòn del año pasado ingresaron Rage Against the Machine, Willie Nelson, Missy Elliott, Kate Bush, George Michael, Sheryl Crow y The Spinners al Salón de la Fama del Rock & Roll.