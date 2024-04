Este sería el posible setlist de AC/DC para su gira por el aniversario número 50 de la banda

Pasan los años y los clásicos no cambian. AC/DC es una de las bandas más icónicas de la música mundial y una gira por todo el globo es más que esperada por sus fanáticos. El anuncio de la misma se viralizó por todas las redes sociales de Argentina porque tuvo un guiño al país, aunque no aseguraron una fecha de show.

AC/DC comienza su gira mundial en mayo. / WEB

La legendaria banda autraliana usó un video en el que mostraron cómo un vinilo era reproducido en un tocadisco construído sobre el famoso Estadio Monumental de River Plate. Este detalle enloqueció a los argentinos que esperan ansiosos por el anuncio de shows en el país.

La gira se llama “PWR UP Tour” y comienza en Alemania el 17 de mayo. Luego de este evento, viajarán por todo Europa durante todos los meses hasta agosto de este año, momento donde termina la gira momentáneamente.

PWR UP de AC/DC por el mundo

Dado que los australianos cuentan con una carrera prolífica y una gran cantidad de éxitos, podrían ofrecer un espectáculo de varias horas sin agotar su repertorio. Por eso, muchos están ansiosos por conocer el setlist.

La banda liderada por Angus Young está celebrando sus 50 años de trayectoria, por lo que seguramente incluirá sus mayores éxitos como “Highway to Hell”, “Let There Be Rock” y “You Shook Me All Night Long”. Sin embargo, también repasarán diversas etapas de su historia, incorporando canciones de su álbum más reciente, “Power Up”.

En base a esto, los fanáticos conformaron una lista de las posibles canciones que formarán parte del setlist durante la gira de este 2024:

“If You Want Blood (You’ve Got It)”

“Back in Black”

“Demon Fire”

“Shot Down in Flames”

“Thunderstruck”

“Have a Drink on Me”

“Hells Bells”

“Shot in the Dark”

“Stiff Upper Lip”

“Dirty Deeds Done Dirt Cheap”

“Shoot to Thrill”

“Sin City”

“Givin the Dog a Bone”

“Rock ‘n’ Roll Train”

“You Shook Me All Night Long”

“Dog Eat Dog”

“High Voltage”

“Hell Ain’t a Bad Place to Be”

“Riff Raff”

“Highway to Hell”

“Whole Lotta Rosie”

“Let There Be Rock”