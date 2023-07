El Polaco contó todo de la vez que Diego Maradona le preguntó si estaba saliendo con su hija Gianinna

Ezequiel “El Polaco” Cwirkaluk, reconocido cantante de la movida tropical y querido por su carisma, concedió una entrevista al ciclo “Noche al dente” de América, donde compartió anécdotas divertidas sobre Diego Maradona y el papá de Lionel Messi.

El artista comenzó destacando su año laboral intenso: “Estoy viviendo un año laboral tremendo”. Presentó a su hermano, integrante de su banda, sorprendiendo por su parecido físico.

Luego, eligió cantar “La mano de Dios” en homenaje a Rodrigo Bueno y Diego Maradona: “Nos acompaña con la música y a Diego Armando Maradona que todos los fines de semana lo recordamos”.

Entre preguntas y respuestas con el conductor, El Polaco reveló el gesto más romántico que tuvo por amor: “Viajé desde Jujuy a Tucumán cuando tenía 17 años para ver a mi novia de ese momento. No tenía un mango, pero compré el pasaje y eso fue lo más grande que hice por amor”.

Recordó su trabajo más insólito vendiendo choris en la puerta del estadio de Racing e Independiente cuando vivía en Avellaneda en su adolescencia. Luego, habló sobre mantener una buena relación con sus exparejas: “A veces te llevás bien con una y te llevás mal con otra. Soy más conciliador que bardero, pero porque soy de Géminis”.

El Polaco eligió “Mucho corazón” de Luis Miguel como uno de sus temas favoritos y cantó algunas estrofas para los presentes. Emocionado, compartió su trayectoria musical desde que era niño y destacó su agradecimiento por su vida, sus hijas y su música.

Diego Maradona y Rocío Oliva, junto a "El Polaco" y Jana.

La anécdota del Polaco con Diego Maradona

Una anécdota con Diego Maradona también fue parte de la entrevista: “Soy fanático del Diego, pero no lo conocía personalmente. Él pensaba que yo tenía algo más con su hija Gianinna. Una vez me llamó desde Emiratos Árabes y me dijo: ‘no te hagas el pelotudo, a mí no me mientas’. Después lo conocí y lo pude abrazar, para mí siempre va a ser mi ídolo”.

Diego Maradona, a puro baile con "El Polaco".

Otra anécdota curiosa fue con el papá de Messi: “Estaba en Brasil y sin darme cuenta estaba con toda la familia de Messi al lado. Cuando pasó Don Jorge a mi lado, me animé y le dije: ‘Maestro, ¿le puedo decir una cosa con todo respeto? ¡qué polvo te echaste!”, contó entre risas.

El Polaco, además de compartir su música y talento, dejó entrever su personalidad cercana y espontánea durante la entrevista, mostrándose como un artista apreciado por el público.

Seguir Leyendo