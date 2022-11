El legendario grupo Opus Cuatro se retira de los escenarios después de 54 años

A finales de los ‘60, en La Plata, nació Opus Cuatro, un cuarteto vocal que se sumó a la música popular, para interpretar repertorio nacional, entre el folclore y el tango.

Los fundadores del grupo, Alberto Hassan (primer tenor), Antonio Bugallo (segundo tenor), Lino Bugallo (barítono) y Federico Galiana (bajo) comenzaron una historia que hoy transita ya sus 54 años. Con cambios en su formación, Galiana es el único integrante que se mantiene desde el inicio y hoy le da cierre a un grupo que marcó un capítulo de la música popular nacional.

Hoy, Opus Cuatro escribirá una noche histórica en el teatro Mendoza, con un concierto que forma parte de su despedida de los escenarios. Simón Fahey, Diego Namor y Federico Galiana y el histórico Andrés Bugallo, junto al mendocino Javier Rodríguez, quien acompañó al grupo en numerosas ocasiones, serán los protagonistas de la velada, a la que se suman el Coro de la Ciudad de Mendoza, dirigido por Eleonora Fernández, y el Coro De La Legislatura De Mendoza, dirigido por Alejandro Scarpetta.

Cinco décadas cantando

“El conjunto cumplió 54 años y estábamos con muchos proyectos encaminados cuando llegó la pandemia. Teníamos la idea en el 2020 de comenzar la gira 31 por Europa, íbamos a grabar un nuevo disco, estábamos armando nuevo repertorio y todo eso se frustró. Y fue muy difícil para el grupo mantener su dinámica en ese contexto. Entonces algunos de los compañeros comenzaron a tomar otros rumbos. Y después de 54 años pensamos que fue una buena oportunidad para cerrar esta historia, que comenzó muy bien y que está terminando muy bien. Porque a diferencia de muchos grupos que terminan con problemas internos, estamos en una armonía muy grande”, detalla Federico Galiana, fundador del grupo.

A lo largo del tiempo, Opus Cuatro cultivó su estilo vocal, apostando a un repertorio popular, latinoamericano, pero también se animó a indagar en el jazz y el gospel. Más de ocho mil presentaciones, giras por Europa, Latinoamérica y Argentina conforman el extenso periplo ininterrumpido del grupo, que grabó 24 discos de estudio y recorrió numerosos festivales y escenarios.

“Formamos parte de un movimiento de grupos vocales que se generó a los largo de la década del ‘60 y aún permanecemos. Hay una cultura musical a través de los grupos vocales y todos esos grupos tomaron la posta, y otros buscaron nuevas vertientes, pero siempre trabajando sobre la armonía vocal. Es un género muy rico que se emparenta con el movimiento vocal, porque un cuarteto o quinteto es un pequeño coro”, define.

-Esta despedida, ¿la viven con nostalgia?

-Los niveles de nostalgia se vinculan con la pertenencia del grupo. Yo estoy desde el principio, he dedicado toda mi vida a esto. Hay una forma de terminarlo, con algo de tristeza, pero también hay otra forma de terminar algo, que es con alegría, sabiendo que es el momento. Sabiendo que a pesar de que no nos subamos más a los escenarios para cantar ante el público, vamos a seguir recibiendo el reconocimiento a través de nuestra música. Yo que estoy todavía en el grupo, cuando vuelvo a escuchar en alguna grabación a esos compañeros que ya no están en el conjunto me siento feliz, porque lo que ellos dejaron es un tributo para la cultura y la música popular argentina.

La Ficha

OPUS CUATRO

CONCIERTO DESPEDIDA

Actúan: Opus Cuatro, Javier Rodríguez, Coro De La Ciudad De Mendoza y Coro De La Legislatura De Mendoza.

Día y hora: hoy, a las 21.30.

Lugar: Teatro Mendoza (San Juan 1427, Ciudad)

Entrada: Entradaweb.com.ar