La banda Ssussudio llega al Teatro Mendoza: Espectacular homenaje a Phil Collins

Este jueves, la noche mendocina se llena de la música de Phil Collins, de la mano de la banda mendocina Ssussudio. La cita es este jueves 3 de noviembre, a las 21 horas en el Teatro Mendoza, San Juan 1427 de Ciudad. Las entradas se consiguen en el sitio EntradaWeb.

La banda, que se sumerge en la obra del músico británico Phil Collins, nace en el 2018 por iniciativa de Diego Ledda, Cristian Dibiagi y Mauricio Spatola. La propuesta de la banda es llevar al público a disfrutar de un show que recorre las canciones más emblemáticas de Collins como solista, además de su etapa en Génesis.

Show homenaje a Phil Collins

El show va a contar con más de 12 músicos en escena, recreando al máximo la trayectoria artística de uno de los intérpretes más escuchados del mundo.

Entre los músicos mendocinos que van a estar en el show, se encuentra Sebastián Rivas en guitarra eléctrica, Ariel González en percusión, Daniela Calderón, Natalia Mercery y Leslie Varas en coros. Los vientos están a cargo de Jorge Elias. El set de músicos es tal cual Phil Collins lo utilizó en la gira del Tour del 2004 en París.

El artista permanecía sentado en sus shows por problemas de espalda y de sus piernas.

Este espectáculo de alto nivel contará con la participación especial de Gabriel Agudo en voz principal. El músico, escritor, compositor y cantante, con un amplio reconocimiento en el ámbito del rock progresivo internacional, actualmente es cantante de la Steve Rothery Band, banda del famoso guitarrista del grupo británico Marillion, y de In Continuum (ex Sound of Contact) a la que ingresó reemplazando a Simón Collins (hijo de Phil Collins).

Con respecto a las expectativas de este show, Diego Ledda afirma que son “muy grandes” y que están frente a un gran desafío “es muy difícil interpretar los temas de este genio de la música”. “Poder recrear un show de tan alto nivel realmente nos llena el alma de felicidad”, confiesa Ledda.

Con trabajo y dedicación, el músico asegura que están “llegando muy bien al sonido original de la banda”. En cuanto al repertorio, Ledda afirma que no va a faltar ningún clásico, desde “Against all Odds” hasta “Don’t lose my number” y “No son of mine”.

