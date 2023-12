El Indio Solari sorprendió al hablar de una posible colaboración con Wos

En una reveladora entrevista con el periodista español Mariscal Romero, el legendario músico, El Indio Solari, sorprendió al hablar sobre su admiración por un grupo de nuevos artistas argentinos y la posibilidad de colaborar con uno de los principales exponentes de la música urbana actual. A pesar de enfrentar el desafío del Parkinson, Solari sigue activo en el ámbito musical y se muestra agradecido por el continuo apoyo de las nuevas generaciones.

Durante la conversación reveló: “Probablemente cante una canción con Wos, me vino a invitar el otro día”. Además recordó el momento en que Gaspar Benegas, guitarrista de su banda, participó en el cierre del Lollapalooza 2022 junto a Bizarrap para interpretar Jijiji y expresó su interés en explorar la música urbana. Aunque no reveló detalles específicos sobre la colaboración, la noticia generó expectativas entre sus seguidores y amantes de la música.

“Tengo la suerte de que los jóvenes se siguen enganchando con cosas que yo hago. Probablemente los que tengan 10 años ya no, pero a los pibes que tiene 14 o 15 todavía les gusta eso”, afirmó.

Al abordar el tema de la música urbana, Solari expresó su disposición a experimentar y colaborar en el ámbito instrumental, aunque reconoció sus limitaciones para cantar en ese género. “Yo puedo cantarte en dueto, qué sé yo, pero no... yo tengo una música incidental, pruebo de todo y hago mucho hip-hop y cosas así, pero instrumental, no canto”.

La entrevista también abordó la visita de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado a Europa, con presentaciones programadas en diversas ciudades de España y un cierre en Londres entre febrero y marzo. Aunque el Indio Solari no estará presente debido a su condición de salud, la banda continúa ofreciendo conciertos y lanzando nuevo material. “Tengo tres artistas para hacer canciones, eso me tiene entretenido”, expresó.

Ante la insistencia de Romero sobre la posibilidad de que Solari acompañe a la banda en España, el músico lamentó no estar en condiciones de viajar debido al Parkinson: “Desgraciadamente no estoy en condiciones, aunque sea de hacerme cargo del viaje. Soy un tipo muy independiente, no podría ir con nadie que me estuviera asistiendo”.

SEGUÍ LEYENDO: