Megadeth en Argentina: Cómo es la venta de entradas

Ayer comenzó la preventa de entradas para la visita de la legendaria banda de thrash metal que volverá al país y tocarán en el Movistar Arena el próximo 13 de abril de 2024. Hoy están a la venta las entradas generales.

En un principio, Megadeth tenía previsto tocar en el país el pasado 18 de septiembre de 2019, pero, debido a un cáncer de garganta que sufrió Dave Mustaine, la banda canceló todos sus compromisos durante ese año.

Sin embargo, después de 5 años y la pandemia del COVID-19 de por medio, Megadeth regresará al país en el contexto del “Crush the World Tour”

¿Cuándo comienza la venta y dónde comprar las entradas?

La venta de entradas para el recital de Megadeth en Argentina se dividirá en dos etapas: la primera tanda será una pre-venta exclusiva para el “club de fans” (esto fue durante el día de ayer) mientras que la venta general comienza hoy, martes 19 de noviembre.

Tanto la preventa como la venta general de entradas comenzaron a las 10:00 de la mañan y los boletos podrán comprarse a través de la página oficial del Movistar Arena.

¿Cuánto cuestan las entradas?

La página oficial del Movistar Arena anunció que habrá entradas desde 39 mil pesos hasta 72 mil más el servicio.

Campo Delantero: 72.000

Campo Trasero: 55.000

Sector 102, 103, 117 y 118: 70.000

Sector 104, 105, 106, 114, 115 y 116: 61.000

Sector 107, 108, 109, 110, 111, 112 y 113: 54.000

Sector 301, 302, 303, 304, 305, 313 314, 315, 316 y 317: 48.000

Sector 306, 307, 308, 309, 310, 311 y 312: 39.000

Megadeth y una sorpresa para los fans: “no te pierdas este show”

Para nadie es sorpresa que Dave Mustaine tiene un gran cariño con el público de Argentina. Esto se debe a que, cuando Megadeth vino al país en 1994, durante un pogo, el público comenzó a cantar “Megadeth, Megadeth, aguante Megadeth” cuando la banda tocaba su clásico “Symphony of Destruction”.

Con el recuerdo fresco del recital en el Estadio Obras Sanitarias el 2 de diciembre de 1994, a través de su página oficial, Dave Mustaine aseguró que planean una “sorpresa” para el concierto de la banda en Argentina.

“En abril de 2024 Megadeth regresa a Sudamérica para apoyar nuestro último disco, The Sick, The Dying, And The Dead!, y siempre me emociono porque hay algo realmente diferente en Sudamérica. No sé qué es... pero sea lo que sea, lo obtienen de forma natural”, comentó Dave Mustaine. “¡También estamos planeando una gran sorpresa donde comenzó todo “Aguante Megadeth” en Buenos Aires!