El homenaje de Nico Vázquez a Messi: la foto que causó furor en las redes

El actor y productor Nicolás Vázquez se convirtió en noticia por celebrar a lo grande su éxito en los Premios Ace 2023, donde su obra de teatro, Tootsie, se destacó y recibió cuatro galardones.

La pícara imagen que compartió en sus redes sociales mostraba a Vázquez durmiendo junto a sus merecidos premios, emulando la famosa foto de Lionel Messi con la Copa Mundial de Qatar.

Nico Vázquez emuló a Messi con los premios

Tootsie, dirigida por Mariano Demaria y protagonizada por Vázquez, se alzó con los premios a Mejor Actor, Mejor Comedia, Mejor Director y Mejor Vestuario.

El actor expresó su alegría y gratitud por el reconocimiento a través de sus redes sociales: “Este personaje me da mucho y me enseña cada noche. Por suerte, seguiré haciéndolo otra temporada y eso me hace sentir muy bendecido”.

Junto a la publicación de la fotográfica a lo Messi, Vázquez agradeció a sus seguidores, subrayando la importancia de su pareja, Gimena Accardi, quien lo acompaña y apoya en todo momento.

El súper exito que representa Tootsie: cantidad de espectadores y cuándo regresan a escena

La obra Tootsie ha logrado un éxito fenomenal, siendo una de las más populares y vistas del año. Durante su primera temporada, el elenco recibió ovaciones de pie y se despidió con un récord absoluto: en 180 funciones, lograron atraer a 180.000 espectadores.

El elenco de Tootsie

Todas las presentaciones fueron a sala llena, con localidades agotadas, convirtiéndola en líder en recaudación y asistencia, según datos de AADET.

En un emotivo final de la última función, Nicolás Vázquez, junto a Julieta Nair Calvo y el elenco, anunció con entusiasmo que la exitosa comedia de Broadway, con 8 nominaciones a los premios ACE, regresará al Teatro Lola Membrives el 4 de enero de 2024, tras el rotundo éxito de su primera temporada.

