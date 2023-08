Quién es la actriz que fue esposa de Nico Vázquez y nadie lo recuerda

La historia de amor entre el reconocido actor Nicolás Vázquez y la talentosa artista Mercedes Funes comenzó en el año 2000, cuando compartieron escenario en la exitosa novela “Calientes”.

La química entre ambos fue innegable y, aunque en un principio mantuvieron su romance en secreto, pronto se convirtieron en una pareja inseparable mientras la trama se desarrollaba en las pantallas de ElTrece.

A medida que su relación crecía, la pareja optó por dar un paso importante y apostar por la convivencia después de dos años de noviazgo.

Mercedes Funes y Nico Vázquez formalizaron su pareja en 2006 y se separaron al año siguiente.

El amor entre Nicolás Vázquez y Mercedes Funes parecía sólido y genuino, lo que los llevó a tomar la decisión de contraer matrimonio.

Seis años después de haber iniciado su relación, el actor sorprendió a la actriz con una propuesta de matrimonio, sellando su compromiso ante los ojos de Dios y expresando sus deseos de construir un futuro juntos.

Mercedes Funes y Nicolás Vázquez

Mercedes Funes y Nicolás Vázquez

Sin embargo, a pesar de las expectativas y sueños compartidos, el camino de la pareja tomó un giro inesperado. Las dificultades surgieron cuando Nicolás Vázquez comenzó a trabajar en “Casi Ángeles”.

El actor se vio envuelto en rumores de romances con otras compañeras de elenco, lo que desencadenó una crisis en su relación con Mercedes Funes. A tan solo cuatro meses de haber celebrado su matrimonio, la pareja enfrentó una dolorosa ruptura.

Los meses siguientes fueron testigos de la confirmación de un nuevo romance para Nicolás Vázquez, esta vez con Gimena Accardi, quien también formaba parte del elenco de “Casi Ángeles”.

La relación con Mercedes Funes llegó a su fin y el actor emprendió un nuevo camino junto a su actual esposa.

Los paisajes que disfrutaron Gimena Accardi y Nico Vázquez en San Martín de Los Andes.

En diálogo con Andy Kusnetzoff, Funes recordó: “El momento fue bravo para mí, fue difícil de manejar. Igual entendí que nadie toma de vos lo que vos no le permitís. Nadie logró verme sentada llorando diciendo ‘oh, mirá lo que me pasó’. No lo hice porque decidí no hacerlo”.

Y aclaró: “Nicolás y yo no tenemos ningún vínculo en el presente, pero tenemos cariño por lo vivido, incluso por las cosas que no estuvieron buenas o las que hubiera preferido de otro modo. Uno tiene que avanzar y seguir adelante”.

Mercedes Funes

Seguí Leyendo