El menos fiel: quiso elogiar a Nico Vázquez y le tiraron el carpetazo de la primera esposa

Nico Vázquez es un romántico. Eso es innegable. Cada vez que puede, presume de su mujer, Gimena Accardi, y juntos van destilando amor y dulzura por cuanta red social se les cruza. Pero una mancha en el historial de Vázquez lo alejan del título de hombre perfecto y una usuaria de Twitter lo aprendió de golpe.

“Lista de hombres fieles en este planeta: 1- Messi 2-Nico Vázquez” escribió @SolAlvarezC en su cuenta de Twitter con muchísima inocencia juvenil. Y es que esta chica o tiene falta de memoria o es de una generación posterior a Casi Ángeles.

Quiso elogiar la fidelidad de Nico Vázquez y le tiraron el carpetazo de la primera esposa

Inmediatamente, los y las usuarias de la red social de Elon Musk, salieron, a carpetazo limpio, a demostrar que las cosas no eran como ella creía.

“Nico fiel??? Se olvidaron de Merce Funes??? Ahora sera fiel pero fue nefasto cuando la dejo”, “El 2 flojo de papeles. Con Accardi si pero never forget q la cago a Funes con ella, se caso 5 min. Once a cheater, always a cheater.”, “nico vazquez??? haksjs pero si se cuernean con gimena y aparte la relación con ella empezó en infidelidad”, son sólo algunos de los mensajes que se pueden leer entre las respuestas al tuit original.

Algunos incrédulos, necesitaban pruebas y fueron a la fuente: las imágenes de Google. Otros que ya conocían la historia adjuntaron las pruebas del engaño. El veredicto fue contundente. Nico Vázquez no es el más fiel.

Quiso elogiar la fidelidad de Nico Vázquez y le tiraron el carpetazo de la primera esposa

Quiso elogiar la fidelidad de Nico Vázquez y le tiraron el carpetazo de la primera esposa

Quiso elogiar la fidelidad de Nico Vázquez y le tiraron el carpetazo de la primera esposa

Quiso elogiar la fidelidad de Nico Vázquez y le tiraron el carpetazo de la primera esposa

Quiso elogiar la fidelidad de Nico Vázquez y le tiraron el carpetazo de la primera esposa

Quiso elogiar la fidelidad de Nico Vázquez y le tiraron el carpetazo de la primera esposa

Quiso elogiar la fidelidad de Nico Vázquez y le tiraron el carpetazo de la primera esposa

Quiso elogiar la fidelidad de Nico Vázquez y le tiraron el carpetazo de la primera esposa

Quiso elogiar la fidelidad de Nico Vázquez y le tiraron el carpetazo de la primera esposa

QUIÉN ES MERCEDES FUNES

Mercedes “Meme” Funes es actriz y fue la primera esposa de Nico Vázquez. Ellos se conocieron en el 2000 y en 2006 se casaron. No pasaron ni 6 meses, cuando ese amor se rompió, al igual que el corazón de Funes.

En esa época no existían las redes sociales tal como los conocemos hoy en día, y Nico no podía presumir de Mercedes como sí lo hace con Gimena, pero se mostraban muy enamorados y parecía uno de esas historias “para siempre”.

Mercedes Funes (Instagram)

Cuando Nico y Gime Accardi se conocen, el mismo año de su casamiento con Funes, empezaron los rumores de que entre ellos pasaba algo, claro que él negaba todo. El tiempo le dio la razón a esos chismes y Nicolás se terminó separando de Funes.

Mercedes Funes y Nicolás Vázquez

Mercedes Funes y Nicolás Vázquez

Al poco tiempo, Nicolás y Gimena blanquearon la pareja y a los 6 meses se fueron a vivir juntos. Desde entonces, la pareja lleva 14 años de amor ininterrumpidos y se muestran enamoradísimos en las redes sociales.

En PH, el programa que conducía Andy Kusnetzoff en Telefe, Mercedes Funes habló, por primera vez, de su divorcio y lo difícil que fue para ella. “El momento fue bravo para mí, fue difícil de manejar. Igual entendí que nadie toma de vos lo que vos no le permitís. Nadie logró verme sentada llorando diciendo ‘oh, mirá lo que me pasó’. No lo hice porque decidí no hacerlo”, contó la actriz.

Casada con el periodista, Cecilio Flematti, Funes rehizo su vida y lo de Nicolás quedó en el pasado.

Mercedes Funes celebrará su boda con Cecilio Flematti el próximo 30 de noviembre (Fotos: Instagram)

Mercedes Funes sufrió un violento asalto mientras cenaba con su pareja

SEGUÍ LEYENDO