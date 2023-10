El detalle de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul que abre la posibilidad de una reconciliación

En las redes, surgieron especulaciones sobre una posible reconciliación entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul después de que ambos artistas compartieran fotos luciendo el mismo reloj, generando expectativas sobre el estado actual de su relación.

La información fue destacada en Socios del Espectáculo, donde se analizaron las imágenes que ambos publicaron en sus cuentas de Instagram.

Rodrigo Lussich presentó las imágenes que desataron las conjeturas sobre la conexión entre la cantante y el futbolista.

“¿Qué pasa con Tini y De Paul? Ella aparece con este reloj que tiene la muñeca, un reloj muy fino y que debe valer una fortuna, pero ella tiene con qué, porque es una estrella. Y esto ha dado lugar a distintas repercusiones, porque apareció De Paul con el mismo reloj”, comentó Lussich.

Mariana Brey aportó su perspectiva sobre el misterioso accesorio compartido: “Es un reloj de mujeres, en realidad. Si Tini se lo prestó, que puede ser una opción, o él se compró un reloj que es igual”.

“Bueno, pero no es algo que Rodrigo De Paul se compró adrede y es algo similar. Lo que sí, despierta rumores de reconciliación. Primero su sonrisa, y este posteo en primer plano, lo digo por los comentarios de los seguidores”, aclaró Virginia Gallardo, contribuyendo a la discusión sobre las intenciones detrás de la elección compartida del reloj.

Tini y De Paul llevaron puesto el mismo reloj

Rodrigo Lussich compartió algunos de los comentarios de los seguidores de De Paul, donde se especulaba sobre la participación de Tini en la elección del accesorio: “‘La foto te la saca Tini’, ‘Qué casualidad que los dos tienen el mismo reloj’, ‘Esa te la sacó Tini, estoy segurísima’”.

Paula Varela y Adrián Pallares desmintieron la reconciliación de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

Sin embargo, Paula Varela no tardó en desestimar las especulaciones: “Es especulación de la gente, Tini no vuelve más”. Adrián Pallares se sumó a esta opinión al señalar que ambos están en España y no se les ha visto juntos últimamente.

“Puede haber sido un reloj que, en su momento, se compraron en dúo, y que lo siguen usando, pero no por eso están juntos”, concluyó Lussich, manteniendo la objetividad y considerando la posibilidad de que la elección del accesorio sea simplemente una coincidencia sin implicaciones sobre su relación actual.

