Dios Salve a la Reina trae la experiencia de ver a Queen en vivo: dónde podés comprar las entradas

Interpretar la música de Queen no es una tarea para nada sencilla. Pocos se atreven a tocar esas canciones del rock inglés, que la historia las volvió universal. Y la banda rosarina Dios Salve a la Reina fue una de las pioneras en dar batalla. Esta temporada celebra sus 25 años de carrera, con un show que los trae nuevamente a Mendoza este sábado 6 de mayo, a las 22, en el Stadium Arena Maipú. Las entradas están a la venta en Tuentrada.com y boletería del Arena.

La banda tributo vuelve al Arena Maipú.

Un show aniversario con lo mejor

Considerado como uno de los proyectos “tributo” más importantes del mundo, la banda liderada por Pablo Padín (Freddie Mercury), Daniel Marcos, Ezequiel Tibaldo y Matías Albornoz, ofrecerá un concierto especial con todo lo mejor del cuarteto inglés.

“Este año, al ser aniversario, se dieron varias cosas que hiciéramos que tengamos un show dinámico que adaptamos de acuerdo a la ciudad donde vamos, cosa que no solemos hacer. A Mendoza vamos con un show donde ponemos toda la carne al asador. Queremos crear la ilusión de que el público está viendo a Queen, cuidamos todos los detalles y el repertorio está en línea con eso, que estén esas canciones que el público quiere escuchar, que son muchas. Y a la vez recorrer un poco todo el repertorio de la banda”, cuenta el guitarrista Daniel Marcos quien interpreta a Brian May en el tributo.

Festeja sus 25 años con un show aniversario.

Claro que elegir el repertorio no es tarea sencilla. No pueden faltar los clásicos como “Love of my Life”, “We are the Champions”, “Under Pressure”, “We will Rock You” o “Bohemian Rhapsody”, hay ciertos temas que resultan una joya en la discografía de la banda, y que Dios Salve a la Reina se encarga de rescatar y llevar al vivo.

“Siempre buscamos un punto de equilibrio en esa perspectiva. Cuidar mucho nuestras canciones que la gente quiere escuchar y darnos el permiso de buscar alguna joyita que tal vez lo conocen los fanáticos, pero que a nosotros nos da un aire de renovación”, dice.

La magia de Queen en vivo

Quienes hayan tenido la oportunidad de ver en vivo a Dios Salve a la Reina, pueden apreciar el trabajo que hay detrás para lograr un tributo con todos los detalles. Desde lo artístico, la estética, un Pablo Padín que interpreta en el mismo tono de voz a Freddie Mercury, y los detalles técnicos, hacen que el trabajo de la banda sea más que un tributo.

“Muchos confunden que ser una banda tributo te quita mérito en lo musical, y la verdad que todo lo contrario. Tocar la música de Queen es un mérito en sí mismo, es una música muy compleja. Y poder hacerlo sonar y transmitir, que llegue esa esencia, para nosotros es un privilegio y lo hacemos con mucho orgullo. Y se requiere de mucho trabajo, hay mucho trabajo individual en la performance en el escenario. Y después agrupar y que sea sólido en un todo es lo más importante. Siempre el desafío está en no relajarnos, porque a pesar que hace muchos años que tocamos Queen, los cuatro tenemos un compromiso musical y artístico”, explica.

El compromiso con mantener la altura del legado de Queen está intacto. Por eso, la banda sigue siendo considerada una de las mejores del mundo, y este año se preparan para una gira que los llevará por distintos países de Latinoamérica y Europa, como España, debutarán en Francia y volverán a Japón.

“Siempre buscamos innovar y no quedarnos. Yo en la guitarra busco equipamiento que me permita acercarme al sonido de Brian May. Y en la suma de esos detalles creo que está la diferencia, cuando en un todo obtiene el resultado que quiere. Más allá de nuestro trabajo artístico y técnico, la música de Queen con el tiempo se va universalizando más, pasan los años y sigue estando vigente, y eso se nota en el público, que se va transmitiendo de generación en generación”, apunta el guitarrista.

La banda tributo a Queen en el Arena Maipú.

¿Cuándo y dónde toca Dios Salve a la Reina?

La banda tributo a Queen se presentará el sábado 6 de mayo, a las 22, en el Stadium Arena Maipú, para celebrar sus 25 años de historia.

Las entradas están a la venta en Tuentrada.com, Maxi Mall y boletería del Arena.