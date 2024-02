Denuncian una actitud desagradable de Manzana contra Furia y piden sanción de Gran Hermano

Las redes se revolucionaron con una actitud desagradable de Manzana que habría sido en contra de Furia. Un clip de “Big Apple”, nombre artístico con el que se lo conoce, se viralizó en las redes y los usuarios pidieron sanción y fue duramente repudiado.

Se trata de un video en el que se lo ve al influencer escupir, aparentemente el que sería el balde pochoclos de Furia, con quien lleva semanas enemistadas.

Esto desde que Manzana recibió la palabra de su madre que le pedía que “se despierte” y él comprendió que debía revelarse en contra de la jugadora más fuerte de la casa. Situación que casi lo deja afuera del juego, pero logró salvarse, al igual que en las últimas semanas.

Ante esta situación, Manzana tuvo duros cruces con Juliana y durante un juego que les propuso el supremo, en el que ambos eran compañeros de equipo, él habría dejado su saliva sobre los pochoclos de su compañera, sin que ella se diera cuenta, como forma de venganza.

En el video se ve que Federico escupe, pero por la calidad de la imagen no se llega a ver si realmente es al piso o al balde de pochoclos. Sin embargo, esta actitud generó el repudio del público, sobre todo del fandom de Furia, quienes aseguraron que ese era el balde de Juliana y pidieron que fuera sancionado por este accionar.

Las redes estallaron contra Manzana por escupir en el living de la casa

Incluso, Gastón Trezeguet se sumó a opinar en Twitter de esta situación que ocurrió en la tarde del miércoles en la casa más famosa del país y que quedó registrada por una de las cientos de cámaras.

“Acá viendo la prueba de la casa pero no puedo contarme lo indignado que estoy con el escupitajo de Manzana no puedo dejar de pensar en eso #granhermano”, escribió el ex Gran Hermano y productor de Telefe.

“El nefasto asqueroso de #Manzana escupiendo los pochoclos de #Furia cuando ella no le hizo nada. Y a este que sanción le cabe?”, “Sanción a Manzana, que se viralice a este inmundo!!”, “Hoy Manzana escupió unos pochoclos y dps se fue a apoyar a Bauti. Muy raro todo no?”, fueron algunos de los mensajes.

“Así como le rompieron las bolas a furia por revolear una hamburguesa sobre la mesa, más vale que le digan algo a manzana. no me importa si los pochoclos eran de furia o eran de otra persona, la comida de otro no se escupe asqueroso”, opinó otro de los usuarios en Twitter.