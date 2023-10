Darío Orsi llega a Mendoza con “Desastre”: cuándo es el show y cómo se consiguen las entradas

Del otro lado de la llamada está Darío Orsi. Un par de horas y un océano nos separan. Y es que Darío está de viaje por España, haciendo shows de comedia. Barcelona y Madrid son los destinos de su gira. El próximo 26 llega a nuestra provincia con “Desastre”, su nuevo show. Las entradas se consiguen a través de su página web: www.darioorsi.com.ar

Antes de su show en Mendoza, Darío habló con Diario Los Andes sobre el humor y cómo puede ser universal, sin importar las fronteras. “El humor no conoce frontera, las fronteras las conocemos nosotros. Si uno adapta un poquito lo que dice o algunas palabras que uno entiende, yo creo que el humor es un lenguaje universal”, reconoce Orsi

¿De qué se ríe más la gente? Esa es una duda que nos asalta y Darío, que es un gran lector de la realidad nos revela que cuando improvisa sobre cosas locales, la gente se divierte mucho más. Es como el guiño que muchos esperan. El humor puede adaptarse a diferentes lugares y culturas, y hoy en día, se convierte hasta en una necesidad. ¿Se ríe la gente en tiempos de crisis? Esa es la pregunta necesaria.

“Por ahí, el pasar el rato deja de ser una elección y pasar a ser una necesidad de la gente que, de verdad, está muy triste en muchos momentos y necesita reírse. Me parece hermoso que nosotros tengamos esa posibilidad de hacerlos reír durante lo que dure el espectáculo. Está bueno pensar que en un mundo en el que pasan cosas tan tristes, haya gente que se reúne en un espacio a divertirse, a charlar, a pensar. Me parece extraordinario, y, en ese sentido, creo que el humor tiene un poder transformador inmenso sobre la gente” sostiene el humorista.

Pero también hablamos sobre los límites del humor. Para Darío se puede hacer humor con todo, pero cada persona tiene sus propios límites. Cada uno sabe, tanto humorista como público, qué le causa gracia y que no. Para Orsi es una cuestión muy personal.

Y que el público se prenda o no en lo que es gracioso o no, empezó, desde hace un tiempo, a tener cada vez más relevancia porque la participación del público también es mayor en los espectáculos de comedia. Antes era sentarse, reírse y listo. Ahora, el humorista, los hace parte y eso hace, también, que ningún show sea igual a otro porque lo que disparó tal o cual humorada, es distinta según las personas.

Si hablamos de público, no podemos dejar de hablar de las redes sociales, un espacio que Darío conoce a la perfección y a través del cual sabe explotar el humor, como pocos.

Las redes “son una herramienta de trabajo y mientras más uno la trabaje, mejor le va, con lo cual está bueno estar activo”, reconoce Orsi. “Yo entiendo que, de repente, hay gente que empezó a trabajar hace uno, dos o tres años, tiene un boom en las redes y está con toda esa energía. Yo hace más de 12 años que hago stand up, hace muchos años que hago videos y contenido en redes, con lo cual también me permito por momentos descansar, pero me encanta crear contenido y tratar de estar todo el tiempo reinventándome, porque las redes van cambiando, yo voy cambiando, la gente va cambiando, y el humor va cambiando, de alguna manera”.

Pero atrás del joven que hace humor en las redes, hay un director de teatro. Uno de los espacios que le encantan y que disfruta hacer.

Quien vaya a ver a Darío se va a encontrar con lo mejor del stand up y una mirada ácida sobre las cuestiones cotidianas. “Hablo un poco de la convivencia, de la vida, cuento algunas anécdotas de mis viajes, algunas cuestiones de mi familia, y hablo de que soy un poco rata, que me cuesta gastar” adelanta Darío, que no puede esconder la emoción de encontrarse cara a cara con el público mendocino, un público participativo, efusivo y que se divierte de manera genuina.

Un poco más sobre Darío Orsi

Darío es comediante y actor egresado de la U.N.A. Trabajó en cine, teatro, publicidad y televisión. Además de formarse en Stand Up se formó en clown, improvisación, comedia dell’arte y otros géneros.

Desde hace varios años se presenta semanalmente en distintos shows en Capital Federal y Gran Buenos Aires como también en el interior del país. En el 2015 estrenó su primer unipersonal “Yo quería ser actor” con el que además de hacer temporada en Capital Federal se presentó en distintas provincias como Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y GBA.

En televisión hizo Stand Up en “Hora de Reír” Canal 9, en “Una Tarde Cualquiera” Canal 7 y en 2018 participó de los especiales de Comedy Central Latinoamérica. Desde 2016 trabajó junto a Mike Chouhy en los espectáculos Sanata y Sanata 2, que fue visto por más de 100.000 espectadores en Argentina, Paraguay, Uruguay y España.

Este año participó, junto a un gran elenco de la versión argentina de “LOL”, un reality conducido por Susana Giménez que ponía a prueba a los mejores humoristas de la Argentina. El desafío era no reírse, pero sí hacer reír al otro. Juampi González se consagró ganador de esta primera edición, y Darío quedó en cuarto puesto, un logro enorme sabiendo que sobrevivió a las caras, gestos y chistes de Yayo Guiridi, Migue Granados, Charo López y Lucas Spadafora, entre otros.