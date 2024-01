Cuánto cuesta el exclusivo outfit que Tini Stoessel eligió para ir a Rumis

En las últimas semanas, Tini Stoessel volvió a ser noticia luego de hacer frente a los rumores que la acusaban de haber sido la tercera en discordia cuando Camila Homs y Rodrigo de Paul se separaron. Esto lo hizo en Rummi, el nuevo programa de streaming que es furor.

Tini Stoessel habló de su romance con Rodrigo de Paul. / Capturas

En esa ocasión, la intérprete de “Miénteme” se vio acompañada de Emilia Mernes quien también habló de sus cosas, sobre todo de la locura de los shows en el Movistar Arena y en el Estadio de Vélez.

El exclusivo look de Tini Stoessel

Todo lo que hablaron en esa ocasión fue noticia y llamó la atención de todos pero su look de “total jean” no pasó desapercibido. En esta ocasión, la artista optó por una prenda que llamó la atención tanto por su diseño como por su notable precio.

Cuánto se gastó Tini Stoessel en su outfit para Rummi. / Archivo

Cuánto se gastó Tini Stoessel en su outfit para Rummi. / Archivo

Tini lució un vestido de jean de mangas largas con capucha y bolsillos en la parte central de la prenda, llegando hasta los pies, el cual pertenece a la reconocida marca Diesel. La prenda, ajustada al cuerpo y de un tono lavado con un toque vintage, tiene un valor de 660 dólares.

Cuánto se gastó Tini Stoessel en su outfit para Rummi. / Archivo

Adicionalmente, complementó su atuendo con unas botas de caña alta con tacón de aguja de la prestigiosa marca Versace, las cuales tienen un costo de 800 dólares. Además, llevaba consigo una cartera negra con cadenas plateadas de Prada, valuada en alrededor de 1800 dólares. En total, el conjunto suma más de 3.000 dólares.

Cuánto se gastó Tini Stoessel en su outfit para Rummi. / Archivo

El mal momento de Tini Stoessel y su padre

El año pasado, Tini pasó por algunos malos momentos que dieron a conocer a sus fanáticos que no estaba bien de salud. Según la información de Pochi de Gossipeame, la joven habría estado medicada por ataques de pánico, lo que llevó a que se rompiera la relación con su padre.

Tini Stoessel junto a su padre, en el partido de Argentina- México.

“Al ser una artista tan talentosa también la inspiró. Se inspiró en todo eso que le estaba sucediendo y álbum que ella va a sacar no sería de canciones comerciales, sino relacionadas a todo esto que le pasó. No tanto el bar, la noche, el alcohol”, completó la panelista quien dio a entender cómo se originó el problema.

La cantante impactó con su look romántico blanco marfíl en las redes sociales / Foto: Instagram

Al no coincidir con las ideas de su padre, Tini “sintió que no fue apoyada por el padre”. “Este disco no habría sido producido por él, sino por la productora habitual, pero sin el padre involucrado”, cerró la comunicadora.