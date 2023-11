Ciudad gótica: The Cure vampirizó Buenos Aires

Marcos tiene 48, un t√≠tulo de abogado colgado en la oficina del centro de Mendoza y un ticket para un festival comprado desde hace medio a√Īo. Fue al Primavera Sound, Parque Sarmiento, Buenos Aires, con su mochila cargada de recuerdos. Como el de aquellas ma√Īanas en el colegio secundario, con el pelo elevado con gel, rimmel, y unos auriculares que bramaban ‚ÄúBoys Dont Cry‚ÄĚ o ‚ÄúClose to me‚ÄĚ.

Ese adolescente ten√≠a sobretodo negro en verano, olor a pucho y un walkman con un TK60 escrito con lapicera. ‚ÄúThe Cure‚ÄĚ, dec√≠a.

Un cassette que entregaba los mismos sonidos que este que brindó ayer Robert Smith, tan elegantemente sombrío como ayer, en un show de dos horas y medio a puro hit, virtuosismo escénico, atmósferas pesadas, una voz intacta y los fraseos góticos de una banda que inspiró a toda una generación.

El festival que incluye durante las tardes de este fin de semana a monstruos del rock como The Cure, Blur, Pet Shop Boys, Beck, se convirti√≥ en un verdadero oasis para la generaci√≥n X. El Taylor Swift de la mediana edad, en t√©rminos de movilizaci√≥n de sentimientos. Cincuentones que llegaron en masa al predio de las afueras de Baires para reencontrase con sus √≠dolos, su m√ļsica favorita. Su tiempo.

Pero anoche, la primera jornada, tuvo una estrella excluyente (m√°s all√° de las grandes apariciones en los diferentes stages de El Mat√≥ a un Polic√≠a Motorizado y el n√≥bel Dillom, los ya consagrados conociendo a Rusia y los mendocinos Mi Amigo Invencible bien temprano). Y ese se√Īor es Robert Smith, quien con su banda viene tocando casi tres horas en diferentes escenarios del mundo, y colg√°ndose la cocarda de ‚Äúmejor show del planeta‚ÄĚ, tal como apareci√≥ en varios anuarios rockeros de 2022. Roberto, como le gritaban sus fans argentinos, se cant√≥ todo.

The Cure arranc√≥ muy puntual a las 22, ante 55 mil personas, para darle p√ļa a su asfixiante ‚ÄúAlone‚ÄĚ, a la que seguir√≠an una bater√≠a de hitos inoxidables. Alternaron ‚ÄúPicture of you‚ÄĚ o ‚ÄúHigh‚ÄĚ. La fiesta vamp√≠rica, sin prisa pero sin pausa, entreg√≥ escenas como la de Robert Smith sonriendo cada vez (y solo) cuando ‚Äúel mejor p√ļblico del mundo‚ÄĚ entregaba esos coros de ‚Äúoh‚ÄĚ y ‚Äúol√©, Robert, Robert‚ÄĚ. Saco negro, hombreras, un sol amarillo con los labios pintados en la remera. Y todo el look de siempre, maquillaje dark y esa cabellera con la permanente ocupando espacios.

El Festival Primavera Sound re√ļne s√°bado y domingo a monstruos del rock como Blur, Pet Shop Boys y Beck - Foto Franco Puente

El escenario Heineken, enclavado en el centro del predio, estaba escoltado por grandes pantallas, bajo un cielo estrellado surcado por drones que como mosquitos filmaban ese bacanal de hits: ‚ÄúA forest‚ÄĚ, ‚ÄúUn between data‚ÄĚ.

Robert Smith en Primaver Soud

Parte del p√ļblico luci√≥ sus galas g√≥ticas, sus raros peinados viejos, y un maquillaje no a prueba de ese calor intenso.

Los emos tambi√©n merecen dosis de energ√≠a pura: el final fue a puro v√©rtigo, con los √©xitos que pusieron a esta agrupaci√≥n que naci√≥ en 1976 en el mism√≠simo Sal√≥n de la fama del Rock en 2019. ‚ÄúFriday I‚Äôm in Love‚ÄĚ, ‚ÄúClose To Me‚ÄĚ, ‚ÄúWhy Can‚Äôt I Be You?‚ÄĚ y ‚ÄúBoys Don‚Äôt Cry‚ÄĚ cerraron esta fiesta oscura, filosa y bella.

Robert Smith en Primaver Soud

‚ÄúNos vemos pronto‚ÄĚ, se despidi√≥ Robert, quien suele cumplir. Nos visit√≥ en 1987 y en 2013, reforzando un lazo indestructible con esta parte del mundo.

En definitiva, el Primavera Sound, a puro vendaval sonoro espeso emocionó a los argentinos dark… hasta las lágrimas. Hasta las lágrimas negras.

No solo Generación X

El Primavera Sound tuvo su espacio para todas las edades en los cuatro escenarios desplegados a lo largo del Parque Sarmiento.

En el stage Nobody is Normal (nombrazo) alternaron djs como Kezla o talentos a puntos de explotar como K4, Pac√≠fica o Akim 88. Y en el denominado Primavera, antes del plato fuerte de los brit√°nicos, Dillom supo agitar a las masas sub 21. Hasta se anim√≥ a honrar a Charly Garc√≠a con ‚ÄúNos siguen pegando as bajo‚ÄĚ (a prop√≥sito, durante la tarde Conociendo a Rusia no quiso ser menos y propuso un bello ‚ÄúRezo por vos‚ÄĚ).

El festival también tuvo un representante mendocino. Cerca de las 15.30 del sábado tocó Mi Amigo Invencible.

