Los Auténticos Decadentes: alegría garantizada en la Fiesta de la Cerveza

Después de 35 años juntos las costumbres van cambiando. En cada gira, cada uno tiene su espacio, las noches no se estiran hasta la madrugada, pero la convivencia es pacífica y es la clave para mantener la unión luego de tantos años.

Y como cada semana, el micro de gira los espera para llevarlos a un nuevo escenario, para encender la chispa de la alegría, la fiesta y el ritmo bailable que conquista generaciones.

Para Los Auténticos Decadentes solo hubo un recreo y fue la Pandemia. Porque desde que saltaron a la popularidad no han parado de tocar y crear hits.

Este año lo cierran con varios shows en distintas ciudades y se preparan para volver a Mendoza, el próximo sábado 2 de diciembre, en el marco de la Fiesta Provincial de la Cerveza.

“Lo que pasa es que no va bien siempre, es increíble (ríe). Tenemos la suerte de que siempre estamos trabajando y tocando, no nos podemos quejar. Pero si hubo un crecimiento en la Argentina del público, en general, en todas las bandas, y nosotros no somos la excepción. Hicimos dos Movistar Arena llenos que es un montón. Y en Estados Unidos tuvimos la suerte de compartir escenario con Los Cadillacs en el Hollywood Bowl, y eso fue increíble. Porque la mitad del público no nos conocía y eso es lo lindo, conquistar nuevo público”, cuenta Diego Demarco guitarrista, compositor y cantante de Los Decadentes antes de subirse al micro de gira que lo llevará a Tandil y luego a Bahía Blanca para un fin de semana a pleno.

-¿Y cómo vivieron la experiencia de tocar junto a los Cadillacs en Estados Unidos?

-Fue una fiesta, porque la gente va a divertirse, no fue tranqui. Sí es un poco menos efusiva, pero igualmente fue una fiesta.

-Es una marca registrada que ustedes proponen alegría y fiesta en todos los shows, ¿les ha pasado que estaban en un momento bajón y tuvieron que salir al escenario con la misma energía de siempre?

-Eso puede pasar a nivel personal, pero al ser doce se salva más fácil. Si vos estás bajón, está el otro para ponerle más pilas. Pero por otro lado en el momento de tocar es como exorcistas lo malo. Pero tenes que hacer un paréntesis y dar lo mejor, porque la gente paga la entrada y es un momento de comunión.

La banda cierra un gran año y regresa a la provincia para participar de la Fiesta Provincial de la Cerveza (Prensa Star+/Tute Delacroix).

Y la banda sigue tocando

La legendaria big band integrada por “Cucho” Parisi, Jorge Serrano y Diego Demarco, las principales voces, junto a Gustavo “Nito” Montecchia, Gastón “El Francés” Bernardou Martín “La Mosca” Lorenzo, Daniel Zimbello, Pablo Armesto, Pablo “El Flaco” Rodríguez, Eduardo “El Animal” Trípodi, Mariano “Negro” Franceschelli, Guillermo “Capanga” Eijo y Claudio Carrozza han capitalizado un camino cargado de hits fiesteros que combina el rock fusión, el ska y la cumbia con una poética propia mundana y de antihéroes.

Canciones como “Vení, Raquel”, “La guitarra”, “Loco”, “Los Piratas”, “Besandote” o “El Pájaro vio el cielo y se voló”, son parte de su obra fundamental inoxidable.

Este año lanzaron la “ADN (Capítulo N), que cierra la trilogía de álbumes que recopila versiones de sus clásicos, como así también otros temas como “Costumbres Argentinas”, junto a Andrés Calamaro.

El álbum tiene la cumbia “Se me ha perdido un corazón” de Gilda que interpretan junto a Andrés Echeverría, “Por cuatro días locos” con Pipo Cipolatti o “El Negro José” con la Murga Agarrate Catalina.

Y además continúan realizando participaciones con otros músicos, como es el reciente lanzamiento de Los Tekis del tema “Todos Nos Vamos a Morir Igual”.

El guitarrista y compositor de Los Auténticos Decadentes.

-Estuviste tocando con Andrés Calamaro, ¿cómo fue esa experiencia?

-Fue increíble porque uno no pierde el costado de fan y de niño nunca. Si bien te acostumbras a codearte y compartir con los artistas, hay un lugarcito de admiración que no se va. Yo escuchaba Los Abuelos de la Nada cuando era adolescente y es como que volvieras a ese momento.

-En los últimos discos se han dado participaciones de distintos artistas, ¿es una manera de refrescar la obra?

-Está buenísimo, además ahora están los live para grabar que facilita todo. Si tuviéramos que juntarnos con todos los músicos que grabamos sería muy engorroso, porque estamos todo el tiempo viajando. Eso se da más fácil.

-Después de 35 años juntos, me imagino que cambió la rutina como banda, ¿cómo llevan la convivencia?

-Y sí cambió con el tiempo. Cuando salimos de gira por ejemplo, cada uno va a habitación single. Si nos juntamos a desayunar cada uno tiene su espacio, mantenemos nuestra distancia porque pasamos mucho tiempo juntos. Y eso de seguir la noche después de los shows ya no da, no nos da el cuerpo. Somos como un matrimonio en camas separadas, es inevitable.

-¿Tienen enemistades en el mundillo de la música?

-Nos llevamos bien con todos, nunca tuvimos problemas con colegas. Además el encontrarte con gente que está en la misma que vos es un cable a tierra.

-Justamente fue el Día de la Música, ¿pensaste que sería tu vida si no te hubieses dedicado a la música?

-Hubiera sido un camino quizá un poco más duro. Yo estudiaba abogacía, trabajaba y la música me salvó de todo eso. Pero creo que a la larga hubiera hecho algo que me gustara, porque la música es universal y te lleva por distintos caminos. Claro que tengo otras inquietudes, ahora tengo un hobby que es cultivar, tengo mi huerta. Pero tengo la suerte de poder vivir de la música.

-¿Y tu camino solista?

-Yo siempre compongo. El disco solista salió en la Pandemia, porque tenía algunas canciones guardadas. El primero que saqué era porque tenía material y quería transitar la experiencia, pero no veo en un futuro cercano que vuelva a hacer un disco porque estoy a full con Los Decadentes. Pero no tengo nada pensado.

-Y con los Decadentes, ¿planean grabar algo nuevo?

-Sí, ya lo estamos empezando a hablar, nos da un poco de fiaca, porque juntarse a ensayar y probar es bastante tedioso, pero lo vamos a tener que hacer (ríe). Hay que sacar algo nuevo, no te podes quedar.

-En la Fiesta de la Cerveza en el mismo escenario estarán los Palmeras, ¿hay posibilidad de que puedan compartir el escenario y hacer algo juntos?

-Puede ser. Ahora lo voy a gestionar con uno de los gestores de la banda, se lo voy a comentar. Sí ya compartimos escenario con ellos, vamos a ver si surge.

Se palpita el Volúmen 16 de la Fiesta Provincial de la Cerveza

El próximo fin de semana llega la Décimo sexta edición de la Fiesta Provincial de la Cerveza. El encuentro se realizará desde el viernes 1 al domingo 3 de diciembre, en el Parque San Vicente de Godoy Cruz.

El line up comienza el viernes con la participación de Eseneme, Néctar 02, Bruno Pinto, Nunca fui empleado del mes, Huge the cara. Luego se sumarán Emilia y Airbag.

El sábado 2 será el turno de Magnolia, Los ojos de todos, Real Inspirazion, Saltando y cabecenado, La Colonia subsiste. Los Auténticos Decadentes y Los Palmera como cierre de la jornada.

Para culminar la edición, el domingo 3 de diciembre actuarán los locales de Manso dreamin, Selva Blanca, SAM, La Fugitiva, Spaguetti Western. Y en la noche dedicada al rock sonará La Vela Puerca y Los Caballeros de la Quema.

Las entradas se adquieren de manera anticipada en la página de la Fiesta www.fiestacervezagc.com.ar a un precio general de $8000 por noche.