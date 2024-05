Celine Dion tendrá su propio documental: cuál es la fecha de estreno

En el año 2022, Celine Dion fue diagnosticada con una rara condición neurológica que complicó su vida entera. Con el correr del tiempo, su carrera artística se vio afectada y ahora quiere contar cada detalle.

Celine Dion tendrá su película documental. / WEB

Con famosas piezas musicales como “Power of Love” y “My Heart Will Go On”, la cantante se destacó durante varios años por su incomparable presencia en la escena musical. Ahora, afectada de salud, se enfocó en contar su historia en la pantalla chica.

Junto a la producción Amazon MGM, Dion estrenará un documental llamado “I Am: Celine Dion”. El film dirigido por Irene Taylor se estrenará el 25 de junio de este año.

Celine Dion tendrá su película documental. / WEB

El tráiler muestra a Céline en el proceso de aceptar su enfermedad y refleja la resiliencia de su espíritu para volver a cantar. Incluye terapias vocales, ejercicios y medicamentos. El proceso es arduo, como se evidencia en las lágrimas que derrama en varias escenas, pero Dion se niega a rendirse.

Celine Dion tendrá su película documental. / WEB

La artista declaró que quiere que este documental sea una especie de “carta de amor a la música y a sus fans”. Asimismo, intenta informar y educar al mundo sobre su rara enfermedad.

“Estoy trabajando todos los días. Pero lo tengo que admitir, ha sido una lucha”, confiesa muy afligida.

Qué le pasó a Celine Dion

En diciembre de 2022, Celine Dion dio a conocer que cancelaba en absoluto su gira planeada para el año posterior en todo el mundo. La razón que la llevaba a esta decisión fue su grave cuadro de salud.

La cantante Céline Dion padece el síndrome de la persona rígida

A través de un posteo en las redes sociales, expresó: “He tenido problemas de salud durante mucho tiempo y me ha resultado muy difícil afrontarlos y hablar de todo lo que me ha pasado”.

La cantante Céline Dion padece el síndrome de la persona rígida

Luego dio más detalles sobre la enfermedad que le impedía seguir normalmente con su día a día: “Recientemente me han diagnosticado un trastorno neurológico muy raro llamado Síndrome de la Persona Rígida, que afecta a 1 de cada millón de personas. Aunque todavía estamos aprendiendo sobre esta rara enfermedad, ahora sabemos qué es lo que ha estado causando todos los espasmos que he estado teniendo”.