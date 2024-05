Oasis anunció la reedición de “Definitely Maybe”, su primer álbum, con material inédito

En un sorpresivo anuncio que emocionó a los seguidores del britpop, Oasis reveló la reedición de su emblemático álbum debut, “Definitely Maybe”, lanzado hace 30 años. Este lanzamiento especial incluirá grabaciones y tomas descartadas inéditas, ofreciendo a los fans una nueva mirada al histórico disco de la banda formada en Manchester.

La edición especial de “Definitely Maybe” estará disponible a partir del 30 de agosto en varios formatos, incluyendo un disco 4LP de edición limitada, un 2CD de lujo, vinilos de color exclusivos y más. Esta reedición promete una experiencia auditiva enriquecida con material adicional nunca antes escuchado.

“Definitely Maybe (30th Anniversary Deluxe Edition)” contará con temas de la sesión de grabación original descartada en Monnow Valley Studios, junto con tomas inéditas grabadas en Sawmills Studios en Cornwall. Estas grabaciones fueron por primera vez por Noel Gallagher y Callum Marinho.

Uno de los atractivos más esperados es la demo inédita de “Sad Song”. Originalmente lanzada como un bonus track, esta versión alternativa presenta la voz de Liam Gallagher, añadiendo un toque especial que los fanáticos seguramente apreciarán.

Según publicó NME, esta reedición también incluye nuevas ilustraciones del diseñador del arte original, Brian Cannon, y del fotógrafo de la tapa original, Michael Spencer Jones. Además, contará con nuevos textos de Alan McGee, jefe de Creation Records, y del periodista Hamish MacBain, ofreciendo una perspectiva fresca sobre el álbum y su impacto.

Las ediciones exclusivas en vinilo de colores son particularmente llamativas. Habrá un 2LP azul y blanco, inspirado en la letra de “Up In The Sky”, y un 2LP rosa y blanco, inspirado en la letra de “Digsy’s Dinner”. También estará disponible un casete azul de edición limitada. Todos los formatos incluirán la versión remasterizada de 2014 de “Definitely Maybe”.

EL VIDEO DE OASIS QUE DIO QUE HABLAR

El anuncio de esta reedición fue precedido por un misterioso video publicado en las redes sociales de la banda, mostrando una toma aérea de una casona en una zona boscosa junto a un río. Estas imágenes desataron una ola de especulaciones entre los seguidores, muchos de los cuales creen que los hermanos Liam y Noel Gallagher podrían estar planeando el regreso de la banda a la actividad.