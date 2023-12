Bombazo: se separaron Matías Martin y Natalia Graciano por motivos bastante particulares

La noticia ha sacudido el mundo del espectáculo: Matías Martin y Natalia Graciano han puesto fin a su relación luego de más de dos décadas juntos, casi 17 años de matrimonio y la crianza de dos hijos en común. Ángel de Brito, en su programa, corroboró la noticia que se venía rumorando desde hace poco.

“Se separaron hace un mes y ahora ya están dispuestos a contarlo, al menos él que es con quien hablé”, afirmó De Brito en su programa.

Citó las palabras del conductor: “Es verdad, estamos separados. Los detalles prefiero que queden en la intimidad. Gracias por consultar, siempre es mejor chequear”.

La historia de la pareja se remonta a más de 20 años atrás, según confirmó Yanina Latorre. Recordando los comienzos de esta relación, De Brito remarcó que su romance empezó poco después del nacimiento de Luca, el hijo que Matías tuvo con Nancy Dupláa, con 23 años de edad actualmente.

“Es un año de muchas separaciones”, señaló De Brito, recordando cómo se conocieron Matías y Natalia. El conductor había convocado a Graciano para trabajar en un programa que producía en TV, un encuentro que tuvo lugar en un momento emocionalmente sensible para la modelo.

“Ella se puso a llorar en la reunión porque acababan de morir sus padres, y él estaba separado, y la consoló”, reveló Fernanda Iglesias.

Yanina Latorre aportó detalles sobre la situación actual de Graciano, mencionando su incursión en el diseño y venta de ropa.

Asimismo, explicó: “Tengo entendido que no hay terceros en discordia, hay un desgaste muy profundo, mucha diferencia ideológica. Eso los llevó a un desgaste, a discusiones”.

En un giro de los acontecimientos, Graciano compartió en sus redes sociales que se sometió a una intervención quirúrgica de gran relevancia.

“Cierro el año con una operación muy significativa. Lo quería compartir porque pasan los días y no me dejo de sorprender. El cambio es muy grande. Es funcional y emocional. Me devolvió la capacidad de ver con nitidez. De mirar pudiendo hacer foco”, detalló.

