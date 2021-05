Matías Martin reveló que se vacunará en Miami y sorprendió a sus compañeros: “Me atormenta este viaje”

En su programa radial, “Todo pasa” (FM Urbana Play), Matías Martin confirmó que viajará a Miami para vacunarse contra el coronavirus. “Estoy con algunos demonios que me atormentan y no puedo vivir así. Lo voy a decir. Voy a viajar en el famoso vacuna tour”.

Martin reveló que le costó aceptar que este viaje era la mejor alternativa: “El pasaje lo saqué hace un mes y pico. He luchado contra mí mismo. Como toda familia que tiene la posibilidad de hacer el viaje se ha debatido si ir o no. Mi voto era no positivo”, contó e indicó que fue su pareja quien lo convenció. “Me atormenta este viaje. Mi mujer es la única judía sin culpa y me dice que la vamos a pasar bien, a disfrutar. Tengo el mandato que soy un privilegiado. Estoy atormentado por el viaje que voy a hacer para pegar una vacuna”, sostuvo.

“La charla que salió en mi casa fue ‘¿qué es más importante que tu salud y la de tu familia?’”, concluyó. Además, el periodista se sinceró respecto a sus sentimientos sobre la travesía: “A mí me daba culpa contarlo y no sabía si decirlo. No entendí por qué había una caza de brujas y escrachaban a los que iban. Pero también me hacía algo de ruido. Por algo es. Por eso respondí que no diez veces hasta que tomé la decisión de hacerlo”.

Según lo que charlaron en este ciclo radial, el programa seguirá emitiéndose con normalidad y Matías saldrá al aire de manera virtual desde Estados Unidos “todo lo que pueda”.

El conductor se suma a una larga lista de famosos, que viajaron a Miami para vacunarse contra el coronavirus, entre los que se incluye a Ángel De Brito, Marcelo Polino, Jorge Lanata, Jorge Rial, entre otros. El 1 de mayo pasado el estado de Florida anunció que la vacunación de extranjeros ya no requiere una prueba de residencia. Según el departamento de Salud de Florida, “la vacuna estará disponible para todo el que sea residente o esté presente en Florida con el propósito de ofrecer bienes o servicios a beneficio de los residentes y visitantes del estado”.