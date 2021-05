Matías Martin dijo que se va a Miami para vacunarse y le recordaron un tuit de sus elogios a Alberto Fernández

Matías Martin sorprendió en su programa radial con una revelación: se va a Miami (Estados Unidos) para recibir la vacuna contra el Covid-19. Sin embargo, en las redes sociales le recordaron un tuit de meses atrás con elogios a la gestión sanitaria del Gobierno nacional.

“A mí me daba culpa contarlo y no sabía si decirlo. No entendí por qué había una caza de brujas y escrachaban a los que iban. Pero también me hacía algo de ruido”, explicó Martin en “Todo pasa” (Urbana Play).

Contó que fue su pareja quien lo convenció de volar a Estados Unidos y no esperar su turno en Argentina. “Tengo el mandato que soy un privilegiado. Estoy atormentado por el viaje que voy a hacer para pegar una vacuna”, declaró.

Ante su mensaje en la radio, usuarios en Twitter le recordaron a Matías Martin un mensaje del año pasado en el que brindaba elogios a la gestión de Alberto Fernández. Algo similar a lo que ocurrió días atrás con el periodista Jorge Rial.

“Cómo te banco, Alberto. Sensatez y planificación para salvar vidas. Darle la palabra a Larreta y Kicillof es un gesto inédito en nuestra historia política. Sigamos cuidándonos entre todos con solidaridad”, había dicho Matías Martin en mayo de 2020.