Bautista le minitió a Denisse y confesó todo

En medio de la constante tensión que caracteriza la convivencia en Gran Hermano, se vivió un momento de distensión y risas entre algunos de los participantes. Durante una charla casual, Bautista Mascia reveló una divertida anécdota sobre su relación con Denisse, generando una ola de reacciones en las redes sociales.

La primera reacción de Bautista cuando Denisse reingresó a Gran Hermano. (Captura)

Bautista, junto a Nicolás y Martín, se encontraban entrenando en el patio de la casa cuando surgió una conversación que se alejó del habitual clima de competencia. Nicolás recordó un incidente pasado y preguntó: “¿Te acordás cuándo te rompiste el cuello entrenando?”. Mientras Martín ejercitaba su pecho en el banco plano, Bautista no dudó en compartir uno de sus secretos mejor guardados.

“Sí, me contracturé. Quedé re duro. En realidad, fue todo una estrategia para que Denisse me diera bola y me cuidara”, confesó Bautista, revelando que su supuesto accidente fue una táctica para captar la atención y el cuidado de la exparticipante.

La confesión de Bautista no pasó desapercibida y rápidamente se viralizó en las redes sociales. Los seguidores del reality show no tardaron en comentar y compartir el divertido momento, resaltando la creatividad y el ingenio del uruguayo para conquistar a Denisse.

El enojo de Bautista con Emmanuel

Sin embargo, no todo fue risas y confesiones. Más tarde, en el living del patio de la casa, Bautista expresó su indignación por una decisión de Emmanuel que consideró injusta.

“Podés comprar hasta 3 y el chabón tiene 6, a Gran Hermano le pintó dejarle comprar 4 cajas de puchos”, se quejó Bautista, refiriéndose a la cantidad de cigarrillos que Emmanuel, apodado el “satélite” de Furia, había podido adquirir, superando el límite establecido.

Bautista apuntó contra Emmanuel y Furia por la forma en cómo actuaron contra Nicolás.

Bautista continuó explicando su frustración: “Cuando voy con él, le digo ‘Gran Hermano, ¿esta caja de cigarrillos está dentro del presupuesto?’ y me responde que no, que es para Emma”. Estas declaraciones encendieron la polémica dentro de la casa, reflejando las tensiones y estrategias que cada jugador emplea para permanecer en el juego.