Los Bro van contra Furia y así piensan destruirla

La final de Gran Hermano está cada vez más cerca y, con ella, las tensiones entre los participantes se intensifican. En este contexto, Los Bro, el grupo de amigos que ha mantenido una sólida alianza desde el principio, han decidido que es momento de poner fin a la estadía de Juliana “Furia” Scaglione en la casa.

En una reunión en el patio, los integrantes del grupo se burlaron abiertamente de su personalidad y delinearon su estrategia para eliminarla.

Los integrante de Los Bro planean llegar juntos a la gran final.

“Nosotros no nos damos cuenta de cómo son las cosas y que nos cuida”, comenzó Nicolás con tono irónico, marcando el inicio de una serie de comentarios sarcásticos sobre Furia. “Ella es la verdad absoluta, es la Justicia. Ella es la deschavadora de juegos”, agregó el Chino, generando risas entre los presentes.

Bautista no se quedó atrás y añadió: “Es la justicia divina del ejemplo, de los códigos, las lealtades y los valores”. En ese momento, Martín reflexionó sobre las tácticas de Furia: “Lo que ella decía de los originales era todo un verso y nosotros caímos boludo. Era justamente para sacar a las dos minas que quedaban”.

El deportista continuó su análisis: “Sin ellas se queda como la única mina, ¿entendés? Ella se queda como ‘ay soy la única chica’, cuando en realidad la sacó ella”. Esta revelación dejó a los jugadores en silencio por un momento, reflexionando sobre los últimos días en la casa de Gran Hermano.

La estrategia de “los bro”

Luego de la intensa pelea entre el Chino y Furia, Los Bro decidieron no tolerar más las actitudes de Scaglione y pusieron en marcha su estrategia. “Es momento de plantarnos solos, no vamos a jugar con ella”, advirtió el uruguayo, dejando claro que el grupo no quiere seguir bajo la influencia de Furia.

Los integrante de Los Bro planean llegar juntos a la gran final.

El público, que sigue cada movimiento dentro de la casa, ha mostrado su apoyo a Los Bro y ha criticado duramente a Furia. Los votos de los seguidores del reality, conducido por Santiago del Moro, serán cruciales en esta recta final para definir quién será el próximo eliminado y, eventualmente, el ganador de Gran Hermano.