Balances 2023: El top five de los mejores discos del año... y uno es mendocino

El 2023 fue un año con cientos de lanzamientos. Dejando la modalidad de mostrar a cuentagotas, con singles, lo nuevo de cada artista y saciar la ansiedad de los oyentes, varias bandas y solistas lanzaron álbumes que dieron que hablar.

Un repaso por los más destacados de la escena nacional y algunos que dieron hitos de la música mundial, cuyos lanzamientos trajeron giras exitosas y millones de reproducciones en las plataformas.

1- TRIPOLAR, el regreso de Usted Señalemelo

El regreso del trío mendocino Usted Señalemelo fue a todo motor. Esta nueva etapa post pandemia, con recreo mediante, los devolvió a la escena con “TRIPOLAR”.

Un disco por demás significativo, que marca este “Nuevo Comienzo”, tal como lo hace el primer corte difusión y profundiza en el sonido rock indie, con toques electrónico lejos del sonido analógico, que identifica los anteriores discos del trío formado por Juan Saieg, Gabriel Cocó Orozco y Lucca Beguerie Petrich.

Arte de tapa de "Tripolar", el nuevo disco de Usted Señalemelo. (Foto: Prensa Usted Señalemelo)

Con 13 tracks propios, con la participación de Guillermo Vadalá, Gustavo Santaolalla y Nico Cotton entre otros, la placa llegó en mayo pasado como una bocanada de aire fresco. Dicho trabajo los llevó a una extensa gira por Latinoamérica, un tour en Argentina que comenzó en Mendoza y cerraron con un ambicioso concierto 360 en el Estadio Luna Park. Además, recordemos, tocaron en Lollapalooza de Chicago, el escenario original del coloso festival.

2- “Súper Terror”, lo nuevo de El Mató a un Policía Motorizado

Quizá el número redondo tenga algo que ver con el tan esperado disco de El Mató a un Policía Motorizado. Es que su décimo disco, “Súper Terror”, lanzado en septiembre pasado, sucede al logrado álbum “La síntesis O’konor”.

En este trabajo, la banda platense refuerza su sonido potente dentro del nuevo rock, propone un viaje auténtico en singles como “Tantas cosas buenas”, “Medalla de Oro” o “Diamante Roto”.

El último disco de El Mató a un Policía Motorizado.

Grabado nuevamente en los estudios Sonic Ranch de Texas, Estados Unidos, “Súper Terror” le llevó un par de años largos post pandemia, que sintetizan esa búsqueda inexacta del universo, lo alternativo, pero lo moderno y lúcido para los tiempos que corren.

3- 20 años de música con “Hotel Miranda!”

Si hay un grupo que se reinventó con sus clásicos, ese fue Miranda! Para celebrar sus dos décadas de historia tuvieron la genial idea de recopilar sus hits, reversionados, e invitar a un puñado de artistas destacados, para que se sumen a su swing.

El resultado fue “Hotel Miranda!”, el álbum que lanzaron este año y con el que comenzaron una ambiciosa gira.

El disco que lanzó el dúo para celebrar sus 20 años de historia.

El disco recopila 12 versiones de canciones como “Don”, que ya habían lanzado en 2021 junto CA7RIEL. Pero la participación de Lali, María Becerra, Cristian Castro, Andrés Calamaro, Emilia, entre otros, hicieron que desempolvar el pop descontracturado de Miranda! sea una experiencia de disfrute y puro ritmo.

Una vuelta de tuerca de Alejandro Sergi y Juliana Gattas que merece estar entre los discos destacados del año.

4- Miley Cyrus y su manifiesto “Endless Summer Vacation”

Con el éxito de “Flowers”, la cantante y compositora Miley Cyrus daba el puntapié para presentar “Endless Summer Vacation”, su octavo disco, que lanzó el 10 de marzo pasado.

Con un total de 13 canciones, Cyrus expresa esa etapa de cambio personal y musical, en temas como “River”, “You” y “Wonder Woman”. O su lado melódico pop con “Used To Be Young”, un tema propio de su estilo, pero que refresca el recorrido del álbum.

Miley Cyrus

La influencia del country y el dance pop son parte de la génesis de este álbum con el que jugó a la osadía, el mensaje entre líneas y mostrar una madurez musical de la chica Disney.

5- El huracán Emilia y “.mp3″

El pasado 3 de noviembre, Emilia finalmente lanzaba su segundo disco “.mp3″. Un trabajo que anticipó a cuentagotas con singles como “La_original” (junto a Tini), “GTA” o “No_se_ve”. La estrella del pop, que se consagra como figura internacional, muestra su lado más popero, con un claro guiño a la música urbana.

Con una estética retro, con guiños a los 2000, la estrella argentina muestra en 13 canciones un trabajo bien pegadizo y con un sonido propio de estos tiempos, que la llevaron a vender diez conciertos en el Movistar Arena de Buenos Aires en solo horas, anunciar su primer concierto en el Estadio de Vélez, y un número de reproducciones que supera día a día.

Este año lanzó su segundo disco ".mp3".

Un disco auténticamente pop esperado por sus seguidores y que catapulta a la cantante a ser una de las estrellas jóvenes de la canción, que se anima a mostrar su lado más sincero, con la industria de su lado.

Bonus track: el regreso de los Rolling Stones con “Hackney Diamonds”

Si hay una banda inoxidable son los Rolling Stones. El legendario grupo británico este año volvió con un disco original tras 18 años sin lanzar un material con nuevas canciones, y tras el fallecimiento del baterista Charlie Watts.

El nuevo disco de los Rolling, uno de los lanzamiento del año.

Para la banda no fue un nuevo disco, sino una apuesta dentro del sonido stone, pero con la producción del joven Andrew Watt y la participación de Paul McCartney (en el tema “Bite My Head Off”), Elton John, el ex Stone Bill Wyman y Lady Gaga.

El corte de difusión “Angry” fue bien recibido por el público y la crítica, que miró con buenos ojos lo nuevo de Mick Jagger y compañía. En “Sweet Sounds Of Heaven” junto a Lady Gaga o en “Rolling Stone Blues” viajan por la magia blusera y el rock estilo estadounidense, que bien podría ser un clásico para la posteridad.

Bien por este regreso de los Rolling que los mantiene más vigentes que nunca y no abandonan su génesis más preciada, el puro rock and roll.