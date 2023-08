Así se ve hoy Jennifer Love Hewitt, tras un radical cambio de look que despertó comentarios

Jennifer Love Hewitt ha sabido construir una exitosa carrera, a partir de diferentes participaciones en numerosas series y películas. Recientemente, dio de qué hablar al mostrar el radical cambio de look que se hizo que despertó todo tipo de comentario.

La actriz frecuenta diariamente sus redes sociales oficiales. En su cuenta de Instagram, la cuál cuenta actualmente con más de 1.4 millones de seguidores, constantemente interactúa con todas las personas que la siguen día a día.

Su contenido es muy variado. Por lo general, suele mostrar diferentes momentos que vive con seres queridos, amigos y familiares. Además, enseña gran parte de las actividades que realiza e intimidad de su vida privada.

El radical cambio de look de Jennifer Love Hewitt

Recientemente, la también cantante estadounidense fue tendencia en redes sociales luego de mostrar su radical cambio de look. Este consistió en un nuevo peinado, donde pasó de tener un pelo largo ondulado con mechones rubios a uno más corto, liso y de color castaño oscuro.

Para mostrar dicho proceso, la actriz realizó dos publicaciones. En una de ellas, subió un video en donde enseñó todo el proceso que realizaron los profesionales para lograr el tan esperado cambio. Para acompañarlo, Jennifer describió: “Era hora de animar las cosas”, incentivando a realizar modificaciones de vez en cuando.

La publicación de Jennifer Love Hewitt

Por otro lado, compartió dos fotos, del “antes y después” de todo el proceso. “Antes y Después! Lista para el otoño”, comentó Hewitt. Ambos contenidos, con el correr de las horas, obtuvieron miles y miles de me gustas.

Además, los comentarios sobre este radical cambio de look de Jennifer Love Hewitt, no se hicieron esperar. Por una parte, muchas personas la halagaron: “¡¡Hermosa!!”, “Impresionante look”, “Mujer hermosa”, “Eres muy hermosa”, “Te queda muy bien el look, lo amo”, “Guau, amo”, fueron algunas de las palabras.

Jennifer Love Hewitt en los años 90 y primeras décadas del 2000

Contrariamente, también recibió críticas sobre su aspecto. “¿Por qué se tocó la cara? Se ve tan diferente”, “Ni siquiera sabía que era ella. Es una pena que Hollywood obligue a la gente a hacer esto”, “¿Qué pasó con tu cara?”, “Mi estrella favorita de los 90 está irreconocible”, “Corte de pelo y una cara nueva”, expresaron cierto sector de seguidores.

Lo cierto es que es que la protagonista de la serie Party of Five no le tiene miedo a las críticas y siempre enseña todos los cambios que realiza en su vida cotidiana. Además, siempre se muestra con una sonrisa y despreocupada por el qué dirán.

Foto de Jennifer Love Hewitt

La vuelta de Jennifer Love Hewitt a las redes sociales

En octubre del 2021, Jennifer Love Hewitt anunció su vuelta a las redes sociales, luego de sufrir muchas críticas por su cambio físico. Esto, después de dar a luz a su tercer hijo y tomar la decisión de alejarse de los focos de atención.

Según ella misma recordó en varias entrevistas, no se sentía “suficiente” y que no estaba recuperando su cuerpo lo rápido que a ella le hubiese gustado. La actriz aprovechó el descanso para bajar la ansiedad y conectarse un poco más con su círculo más íntimo.

Jennifer Love Hewitt

