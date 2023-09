Así se ve hoy el actor de ‘ET, el extraterrestre’, a 41 años de la película

El recordado actor Henry Thomas, quien interpretó al niño Elliot en la icónica película “ET El Extraterrestre” hace 41 años, ha experimentado cambios significativos en su vida y aspecto desde entonces.

En junio de 1982, “ET El Extraterrestre”, dirigida por el renombrado Steven Spielberg, llegó a las pantallas de todo el mundo y cautivó a audiencias de todas las edades.

En la película, Henry Thomas dio vida al joven Elliot, quien forma un vínculo especial con un simpático alienígena. Ahora, cuatro décadas después, nos preguntamos: ¿cómo se ve hoy el actor?

Así luce el actor de ET El Extraterrestre

A sus 52 años, Henry Thomas ha dejado atrás su carrera en la actuación y ha encontrado un nuevo rumbo en su vida. Se ha alejado de las luces de Hollywood y se ha establecido en una granja en Oregon.

En una entrevista con Yahoo! Entertainment, Thomas reflexionó sobre su época como estrella infantil en la década de 1980 y su colaboración con el aclamado director Steven Spielberg.

Thomas compartió cómo conoció a Spielberg después de protagonizar la película “Raggedy Man” en 1981, que también era producida por Universal Studios. Esto lo puso en el radar de las personas que trabajaban en Universal y, en particular, en el de Steven Spielberg.

Recordó que los productores le mencionaron a Spielberg: “‘Entendemos que estás buscando a un niño (para ET). Bueno, mira a este chico’”.

La audición de Henry Thomas para el papel de Elliot en “ET El Extraterrestre” se ha vuelto famosa en las décadas posteriores al estreno de la película.

En la audición, el niño de 9 años emocionó a todos con su interpretación, lo que llevó a Spielberg a decirle al final: “Está bien, muchacho, obtuviste el trabajo”.

Para Thomas, esta audición fue única, ya que, como él mismo mencionó, “Esa es la única vez que fui a una audición y supe que lo gané antes de salir de la habitación”.

A pesar de su éxito en la industria del cine, Thomas lamentó que la fama tuvo un alto costo personal. Su reconocimiento lo llevó a perder su sentido de anonimato y la capacidad de moverse con libertad.

Comentó: “Realmente, no podía ir a ninguna parte. Me volví súper reconocible y la gente estaba emocionada de verme. Era famoso y eso era extraño porque nunca lo había considerado como parte del trato. No fue por eso que me metí en eso, y fue extraño que me trataran de manera diferente de la noche a la mañana. Me hizo sospechar mucho de la gente en general”.

