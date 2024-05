Golpearon a Steve Buscemi en la cara mientras caminaba por las calles de Nueva York

El reconocido actor estadounidense Steve Buscemi se encuentra recuperándose luego de ser víctima de un violento ataque mientras paseaba por las calles de la ciudad de Nueva York . Según informó la cadena CNN este lunes, Buscemi fue tratado por varias heridas tras recibir un golpe en el rostro.

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) está investigando el incidente, que ocurrió el pasado miércoles, y se suma a una serie de ataques aleatorios que han alarmado a la ciudad. La CNN reportó que, en su investigación, habló con varias mujeres que también habían sido golpeadas sin motivo aparente mientras transitaban por las calles neoyorquinas.

Steve Buscemi actuó en más de cien películas y series de televisión en papeles cómicos y dramáticos.

“Buscemi fue agredido en el centro de Manhattan, otra víctima de un acto aleatorio de violencia en la ciudad”, expresó el manager del actor en un comunicado. A pesar de estar “bien”, el actor, reconocido por su participación en películas como “Perros de la calle” y “Pulp Fiction” (ambas de Quentin Tarantino), se siente “increíblemente triste porque esto le haya sucedido mientras caminaban por las calles de Nueva York”, detalla.

Steve Buscemi en la película Pulp Fiction de Quentin Tarantino.

La policía de Nueva York respondió a una llamada en la que se informaba del incidente y encontraron al actor de 66 años con heridas provocadas por un agresor desconocido. “Los servicios de emergencia atendieron y trasladaron al actor al NYC Health and Hospitals/Bellevue en condición estable para recibir tratamiento por hematomas, hinchazón y sangrado en el ojo izquierdo”, indicó la policía.

La policía logró identificar al agresor que se dio a la fuga, pero aún no fue localizado para su detención. Según informó el The New York Post, están buscando a un hombre barbudo que vestía una gorra de béisbol, una camiseta azul y pantalones deportivos negros.

El agresor fue identificado gracias a las cámaras de seguridad cerca del lugar donde ocurrió el ataque.

Este no es el primer caso de un actor siendo agredido por las calles de Nueva York. También le pasó a Michael Stuhlbarg, luego de ser golpeado en la nuca por un piedrazo, Rick Moranis y la estrella de los realities, Bethenny Frankel.