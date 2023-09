Así se ve hoy Adam Sandler, actor que protagonizó a Henry Roth en “Como si fuera la primera vez”

Adam Sandler sin duda es una de los actores más reconocidos en Hollywood. Su carrera cuenta con gran cantidad de producciones y ha logrado recaudar millones de dólares en taquilla. Siempre será recordado por hacer el papel protagónico de Henry Roth en la entrega “Como si fuese la primera vez”.

El comediante nació un 9 de septiembre de 1966 y actualmente tiene 56 años. Su carrera comenzó desde muy joven, donde tuvo el primer encuentro con la comedia a los doce años, con una actuación espontánea en el club Basthon.

Adam Sandler en sus inicios

Después de dicha presentación, comenzó a presentarse con más regularidad en clubes de comedia por todo el estado, mientras buscaba y finalmente conseguía el título de Bellas Artes por la Universidad de Nueva York.

Adam Sandler en la película "Click"

Relacionado con el mundo cinematográfico, Sandler debutó con Going Overboard, en 1989. A partir de entonces, comenzó a trabajar en películas que alcanzaron éxito de taquilla, entre las más conocidas: Click, The Longest Yard, I Now Pronounce You Chuck and Larry, Anger Management, entre otros tantos.

Adam Sandler en la película "Como si fuera la primera vez"

Sin duda, uno de los papeles más importantes y que marcó un gran paso en su carrera, fue cuando hizo el papel de Henry Roth en “Como si fuese la primera vez”. Este film trata sobre un biólogo marino que o tiene la mínima intención de comprometerse con nadie, hasta que conoce a Lucy. Sin embargo, la joven se levanta cada mañana sin recordar nada del día anterior.

Así luce hoy Adam Sandler

El también productor estadounidense, es activo en sus redes sociales, especialmente en su cuenta oficial de Instagram, donde cuenta actualmente con más de 19 millones de seguidores. De vez en cuando, publica contenido relacionado a sus producciones en el cine.

Adam Sandler y el detalle particular que tiene cada año con Jennifer Aniston

A pesar de las numerosas adversidades que Jennifer Aniston experimentó a lo largo de sus 54 años, siempre contó con el respaldo de Adam Sandler. Los artistas del cine se conocieron durante su juventud y construyeron una amistad que ha perdurado en el tiempo.

Como si esto fuera insuficiente, Aniston también mantiene una excelente relación con la esposa del actor, Jackie Sandler, quien también fue un sólido apoyo en su búsqueda por la maternidad. Después de todo, se reveló que estos dos íntimos amigos le envían flores cada año en una fecha muy significativa para la actriz.

La buena amistad de Jennifer Aniston y Adam Sandler.

