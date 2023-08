Adam Sandler y el detalle particular que tiene cada año con Jennifer Aniston

Hace casi un año, el nombre de Jennifer Aniston atrajo la atención en los medios de comunicación. Esto no era algo nuevo; la actriz que se destacó en los años 90 con la exitosa serie de televisión “Friends” está muy familiarizada con la interacción con la prensa debido a su importancia en la industria cinematográfica.

Los mejores cameos de Friends.

En aquel instante, se trataba de una noticia impactante sobre su vida personal. La artista concedió una entrevista a la revista Allure en la cual compartió algunos de los momentos más difíciles de su vida, como sus numerosos esfuerzos por concebir un hijo y cómo el divorcio de sus padres influyó en su personalidad.

Jennifer Aniston, actriz y productora con posturas firmes. (AP)

“Todos esos años y años de especulación fueron realmente difíciles. Estaba sometiéndome a un proceso de fecundación in vitro, bebiendo tés chinos, lo que fuera, estaba intentándolo todo. Habría dado cualquier cosa si alguien me hubiera dicho: ‘Congela tus óvulos. Hazte un favor’. Pero, simplemente, no lo piensas. Así que aquí estoy. El barco zarpó”, comentó en ese entonces.

La buena amistad de Adam Sandler con Jennifer Aniston

A pesar de las numerosas adversidades que Jennifer Aniston experimentó a lo largo de sus 54 años, siempre contó con el respaldo de Adam Sandler. Los artistas del cine se conocieron durante su juventud y construyeron una amistad que ha perdurado en el tiempo. Si hay algo que resulta evidente, es que nunca habrían anticipado que terminarían compartiendo roles protagónicos en una serie de películas exitosas.

La buena amistad de Jennifer Aniston y Adam Sandler.

Como si esto fuera insuficiente, Aniston también mantiene una excelente relación con la esposa del actor, Jackie Sandler, quien también fue un sólido apoyo en su búsqueda por la maternidad. Después de todo, se reveló que estos dos íntimos amigos le envían flores cada año en una fecha muy significativa para la actriz.

La buena amistad de Jennifer Aniston y Adam Sandler.

Tres décadas de amistad, múltiples colaboraciones en producciones y un emotivo discurso durante la ceremonia en la que Jennifer recibió su estrella en el Paseo de la Fama. A pesar del tiempo transcurrido, la conexión entre estas estrellas sigue siendo tan fuerte como siempre.

La buena amistad de Jennifer Aniston y Adam Sandler.

Seguí leyendo