Así lucen hoy los actores y actrices de la serie ‘Glee’

La serie de televisión estadounidense “Glee”, dirigida por Ryan Murphy y transmitida por primera vez el 19 de mayo de 2009, se convirtió en un fenómeno mundial.

A medida que el tiempo avanza, es natural preguntarse qué ha sido de los actores y actrices que formaron parte de este exitoso elenco. En este artículo, te mostramos cómo lucen hoy en día y qué están haciendo tras su paso por “Glee”.

Lea Michele, conocida por interpretar a Rachel, uno de los personajes más importantes de la serie, continúa con una carrera exitosa.

Así se ve hoy Lea Michele

Después de la serie, Lea se casó y estuvo embarazada, además de enfocarse en su carrera musical y participar en giras mundiales.

Chris Colfer, quien interpretó a Kurt y es abiertamente gay en la vida real, ha seguido actuando y cantando. Además, se ha convertido en escritor y ha publicado tres libros: “Struck by Lightning”, “Stranger Than Fanfiction” y “A Tale of Magic”.

Así luce hoy Chris Colfer

Heather Morris, después de interpretar a Brittany en “Glee”, apareció en algunos cortometrajes y participó en “Dancing with the Stars”. Está casada y es madre de dos hijos.

Así se ve hoy Heather Morris

Matthew Morrison, quien dio vida a Will Schuester, el apasionado director del coro, se ha convertido en padre de familia pero no ha dejado de lado su carrera artística. Ha seguido actuando en películas y haciendo música.

Así se ve hoy Matthew Morrison

Darren Criss (Blaine Anderson) ha estado muy activo después de “Glee”, participando en series como “El asesinato de Gianni Versace” y “Hollywood”, ambas creadas por Ryan Murphy. Criss ha seguido siendo uno de los actores favoritos de Murphy y ha participado en varios de sus nuevos proyectos.

Así se ve hoy Darren Criss

Jane Lynch, quien interpretó a Sue Sylvester, una de las entrenadoras más icónicas de la serie, continúa trabajando en películas, series y obras de teatro.

Así luce hoy Jane Lynch

Los tres actores de Glee que fallecieron

Aunque la mayoría de los miembros del elenco de “Glee” ha continuado con sus carreras de manera exitosa, también es importante recordar a los integrantes que lamentablemente ya no están con nosotros.

Cory Monteith falleció en 2013 debido a una intoxicación por la mezcla de fármacos en un trágico suicidio. Mark Salling también se quitó la vida en 2018 después de enfrentar acusaciones graves.

Más recientemente, Naya Rivera perdió la vida en 2020 debido a un ahogamiento en un lago mientras paseaba con su hijo, dejando un vacío en los corazones de sus compañeros de elenco y fanáticos.

Los tres del elenco que fallecieron: Mark Salling, Cory Monteith, Naya Rivera

