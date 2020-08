Un actor de “Glee” envenenó por accidente a su novio y se sinceró: “Debería romper conmigo, yo lo haría”

Luego de la muerte de Cory Monteith en 2013, la de Mark Salling en 2018 y hace pocos meses, el fallecimiento de Naya Rivera, la serie Glee vuelve a ser noticia, una vez más, a causa de las desgracias que se ciernen sobre algunos de sus actores.

Esta vez, ha sido la pareja de Kevin McHale quien se ha llevado un buen susto. Ya fuera de peligro, el actor bromeaba a través de Twitter sobre el incidente que había vivido junto a su pareja.

El actor, que daba vida a Artie en Glee, contaba en un tuit: “¿Alguna vez has cocinado poco las salchichas de pollo (sin querer) y se las has servido a tu novio y él se ha puesto muy muy malo y has pensado que era el Covid y te has hecho las pruebas dos veces, pero no, resulta que solo es salmonela?”.

McHale cerraba su tuit con un mensaje claro: “Debería romper conmigo. Yo lo haría”. Su pareja, Austin McKenzie, ha querido continuar la broma en redes con una chistosa respuesta “Solo estoy investigando un poco”, comentaba McKenzie añadiendo una captura de Google con una búsqueda sobre “cómo vengarte de tu marido”.

La cosa no ha quedado ahí y Austin McKenzie ha modificado su biografía en Twitter añadiendo: “Dejé Twitter hace años. Ahora estoy de vuelta para controlar a mi sediento novio, Kevin Mchale, que “accidentalmente” me dio salmonela hace 5 días”.

Afortunadamente, el incidente solo ha quedado en un susto y la pareja del actor ya se está recuperando de este problema de salud. Lo que está claro es que el sentido del humor de ambos ha quedado intacto a pesar de este traspiés.