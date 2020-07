Desolador: el ex marido de Naya Rivera se bañó en el lago donde falleció la estrella de “Glee”

Horas atrás, se confirmó la muerte de Naya Rivera (33), la joven actriz que saltó a la fama a partir de su participación en la serie “Glee”. Su fallecimiento causó conmoción entre los habitantes de los alrededores del lago Piru y, por supuesto, entre su familia, que se congregó junto a esas aguas para rendirle homenaje.

El ex de Rivera, Ryan Dorsey, y el padre de la intérprete se bañaron en el lago Piru este fin de semana muy afectados tras reunirse con más familiares en los alrededores del lago.

El ex marido arrancó a correr al ver el agua y se lavó la cara. La madre de la actriz ya había acudido al lugar antes para ayudar en la búsqueda y también se la vio visiblemente emocionada, antes de que se confirmara la muerte de Rivera.

El hijo de Naya Rivera, Josey, es de su matrimonio con Dorsey, de quien se divorció en junio de 2018, después de casi cuatro años de pareja y un solo niño en común.

Las autoridades que confirmaron la muerte de Rivera le pidieron a los vecinos de la zona que se mantengan alejados del lago Piru.

“Simplemente agrava el problema cuando las personas, con buenas intenciones tratando de ayudar, se presentan y no tienen la capacitación adecuada”, dijo Eric Buschow, el portavoz de la Oficina del Sheriff del Condado de Ventura, a The New York Post. El mismo informó que la búsqueda se traslada también a las cabañas residenciales en las cercan del lago.

Buzos, helicópteros, aviones no tripulados y perros rastreadores han estado tratando de localizar a Rivera durante largas horas. Este lunes 13 de julio la triste noticia de la muerta de la actriz fue confirmada por autoridades locales.

La policía del condado de Ventura había difundido imágenes de las cámaras de seguridad del embarcadero con la salida de Rivera y su hijo advirtió que “a veces el agua llega a estar muy fría y pueden darse elementos de hipotermia”. Según el relato de la familia, “ella tenía experiencia navegando en este lago”.