Así luce hoy Nilo Pauls, el hijo de Agustina Cherri y Gastón Pauls que cumplió 12 años

Nilo Pauls, el hijo de Agustina Cherri y Gastón Pauls, cumplió 12 años este 29 de diciembre y sus padres le dedicaron sentidos posteos con fotos del pequeño. Automáticamente, los comentarios de los seguidores de los artistas no se hicieron esperar y la mayoría coincidió en que es idéntico a su madre.

Los actores tienen dos hijos en común, Muna Pauls, que es la mayor, y Nilo, de su relación que duró 7 años y decidieron ponerle fin 2014. En el caso de Gastón son sus únicos hijos y de Agustina los mayores, ya que tuvo dos más, Alba y Bono, de su relación con Tomás Vera.

Nilo Pauls, el hijo de Agustina Cherri y Gastón Pauls. Gentileza Instagram.

“Hoy cumple 12 años el amor de mi vida. Te amo Ni”, fue el mensaje que le dejó la actriz al pequeño en su cuenta de Instagram donde la siguen casi 2 millones y medio de seguidores y sumó fotos de Nilo desde cuando era bebé y actuales.

La dedicatoria de Gastón Pauls para su hijo Nilo en su cumpleaños

En tanto que Pauls escribió un mensaje más extenso y también eligió fotografías de diferentes momentos de la vida de su hijo menor. “El número 1 de los jugadores del universo. Soy de TU equipo. Voy a donde quieras, a donde digas, a donde sueñes”, arrancó la dedicatoria.

“Te amo y te admiro profundamente Budita. El más bueno de la historia. Feliz cumpleaños! TODO CON VOS”, cerró el sentido mensaje para el niño y rápidamente el posteo se viralizó.

“Nilo es más parecido a Agus Cherry que la mismísima Agus Cherry. Impresionante”, “La última foto pensé que era Agustina, que genes tiene, los dos hijos son su calco”, “Tan idéntico a su madre va a ser Nilo feliz cumpleaños que siempre estés rodeado de mucho amor”, “Nilo tiene un aire a vos Gastón pero es igualito a su mami”, “Bellísimo todos clones de Agustina!!!Felicidades”, fueron algunos comentarios al pie de los posteos de sus papás.

Además, Pauls celebra 16 años “limpio” de drogas y fue él mismo quien publicó esta información en sus redes. “Yo empecé mi recuperación el 29 de diciembre del 2007. Mis hijos nacieron en el 2009, Muna y el 29 de diciembre del 2011 como un regalo divino, llegó Nilo... un hecho que me hizo dar cuenta de las muchas cosas que me hubiera perdido si no levantaba la mano para pedir ayuda”, contó el actor en una nota con LuzuTV.

