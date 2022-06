Agustina Cherri se quiso burlar de la ropa de su hija Muna y el resultado la dejó muy confundida

Agustina Cherri aprovechó un momento de soledad y se le ocurrió que era buena idea probarse la ropa con la que su hija Muna sale a la calle con la increíble sorpresa de que el look le quedó gustando. Poseída por el espíritu adolescente, la actriz se puso a bailar Disciplina, el tema de Lali, hasta que fue sorprendida por la dueña de la ropa.

“¿Qué haces con mi ropa? ¡Estás igual!” se escucha que dice Muna, sorprendida por ver a su mamá con su vestuario. Ambas comparten una complicidad que nos hace suponer que todo terminó en carcajadas y sin reclamos. En los comentarios de la publicación se destaca el de Marcela Kloosterboer, amiga de la actriz, que le larga un: “Jaja qué hace señora!!”.

El parecido de madre e hija es un comentario constante en las publicaciones de la actriz. Muna tiene 13 años y ya se perfila como una gran artista.

Agustina Cherri y su hija Muna, dos gotas de agua

Muna es Almendra: Pauls no pols

Así se presenta la joven de 13 años en sus redes. Como Almendra y la aclaración de su apellido. Hija de Agustina Cherri y Gastón Pauls, Muna se va abriendo camino en la música con un talento increíble.

En una de sus publicaciones se la ve junto a su “tío Lucho”, el músico Luciano Pereyra. En uno de sus shows en el Luna Park, el artista hizo subir a Muna y la joven cantó una canción de Andrés Calamaro.

“La primera vez que te escuche cantar estaba en la panza de mi mamá, siempre te admiré, pero primero te quise como mi tío, mi tío lucho, me ayudas a crecer en lo que me gusta, me acompañas en este camino, y hoy me diste la oportunidad de pisar un escenario por primera vez, y nada menos que en el luna park, y con vos. gracias por darme la oportunidad de cumplir mis sueños, nunca me hubiese imaginado llegar a esto, gracias por ser parte, te quiero❤️@lucianopereyraoficial”, escribió la joven en la publicación que alcanzó las 2 millones de vistas en su cuenta de Instagram