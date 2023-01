Nació Bono el hijo de Agustina Cherri: el llamativo mensaje de Gastón Pauls

Este domingo a la mañana nació el cuarto hijo de la actriz Agustina Cherri y ella mismo lo anunció a través de las redes sociales.

“Bono Vera nació el 22/01/2023 a las 09:19hs Es un Acuariano, conejo de agua. Tiene 3 hermanos que lo aman, un papá que yo amo con todo mi ser y una mamá feliz. Gracias Diego Halle por acompañarme en cada uno de mis viajes hacia los brazos de mis hijos. Y a todo el equipo @metodocomparto @comparto_net por ser los mejores. Parir y nacer en libertad!” escribió la feliz mamá en el posteo, acompañado de fotos en blanco y negro en la que se la ve radiante.

Nació el cuarto hijo de la actriz

Nació el cuarto hijo de la actriz

Agustina recibió una catarata de mensajes de amigos famosos entre los que se puede encontrar a Isabel Macedo, Mercedes Funes, Jimena Barón, Claudia Villafañe, Marcela Kloosterboer, Zaira Nara y Nicolás Cabré.

Pero el mensaje que más llamó la atención fue el de Gastón Pauls, ex de la actriz y padre de sus hijos Muna y Milo. “Hermoso Bono!! Bienvenido!!! Te amamos. Se agranda la gran familia! Los quiero!!!! Vamooooooooo” escribió el actor acompañando el posteo con corazones.

El mensaje de Gastón Pauls a Agustina Cherri

El comentario no pasó desapercibido y muchas seguidoras de Cherri valoraron el gesto de Pauls. “uds entendieron todo! Que lindo saber convivir para poder criar hijos en amor y empatía... Sos una gran persona”; “Sos todo lo que en un ex está bien”; “es x ahí, x donde uds como flia van...definitivamente es x ahí...son todo lo q está bien familión” son algunos de los mensajes que se pueden leer y que valoran el vínculo entre los ex.

El mensaje de Gastón Pauls a Agustina Cherri

QUIÉN ES TOMÁS VERA, EL MARIDO DE AGUSTINA

Bono es el cuarto hijo de Agustina Cherri, el segundo que tiene con Tomás Vera, su actual pareja. Vera es músico de la banda de rock “Otro Mambo” y amigo de Fernando Sieling, marido de su gran amiga Marcela Kloosterboer.

Nació el cuarto hijo de la actriz

De hecho, la pareja se conoció en el casamiento de Marcela. Según testigos, esa noche hubo un beso apasionado y no se separaron nunca más.