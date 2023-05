Así está hoy “Gamuza” de Cebollitas: influencer, escritor y admirado por Luisito Comunica

“Cebollitas” es una de las telenovelas infantiles más recordadas por los argentinos. Entre 1997 y 1998, la tira de Telefe revolucionó la televisión, mostrando las aventuras de un grupo de chicos de un club de fútbol barrial, además de sus pegadizas canciones y la amistad que los unía.

Uno de los talentosos actores que trascendió la pantalla fue Brian Caruso, quien por interpretar a “Gamuza” ganó un premio Martín Fierro y hoy, a los 35 años, sigue firme desde las redes sociales con otros proyectos.

Brian Caruso ganó el premio Martín Fierro por su actuación de "Gamuza" en Cebollitas

Qué pasó con “Gamuza” de Cebollitas

A lo largo de 458 capítulos, “Cebollitas” se emitió por las tardes de Telefe, saltó a los teatros con un show musical y lanzó dos álbumes de gran éxito, con temas compuestos por Cris Morena.

Del elenco infantil, Brian Caruso se ganó el corazón de los televidentes por su ternura y travesuras en cámara, que lo llevaron a la estatuilla más codiciada por los actores cuando apenas tenía 8 años: el Martín Fierro.

"Gamuza" de Cebollitas junto a Diego y Dalma Maradona

Sus primeros pasos en la pantalla chica se dieron casi por casualidad, ya que el casting de la ficción que hace referencia a Diego Maradona ya estaba cerrado para cuando él fue adicionar. Pese al freno, el pequeño actor entró “medio prepotente” a pedir un personaje. Su actitud captó la atención del hijo del guionista, quien tomó el casting y no dudó en darle un personaje a su medida.

Caruso encarnaba a un nene de la calle que se quería ganar su lugar en los Cebollitas. A pesar de que su situación familiar y económica no era la mejor, siempre daba todo por el equipo y por eso pedía ser titular.

"Gamuza" junto a Natalia Oreiro en "Muñeca brava"

Tras el éxito y el final de la tira infantil, el pequeño actor se lució en otra telenovela de Telefe al lado de Natalia Oreiro y Facundo Arana, “Muñeca brava”. También pasó por “Calientes”, “Los buscas de siempre” y “Todos contra Juan”, ya en 2008, su última aparición en televisión. En paralelo, Brian se lanzó al teatro independiente y a la conducción en radio.

Si bien hoy está alejado de las mieles de popularidad de los años 90, “Gamuza” sigue muy activo en Instagram, donde lo siguen 25 mil personas. Suele compartir material propio en distintos eventos, así como recuerdos de su época como estrella infantil. Cada publicación se llena de fanáticos nostálgicos que se alegran por el buen presente que el joven lleva a los 35 años: escritor, influencer, cantante, youtuber, sistemas y hasta dirección.

Así está hoy "Gamuza" de Cebollitas

“Gamuza”, admirado por Luisita Comunica

El famoso youtuber mexicano Luisito Comunica estuvo semanas atrás en “Caja negra”, el ciclo de entrevistas que Julio Leiva conduce para Filo News. Allí, el influencer reveló una pasión de su infancia que lo une con Argentina. Sí, “Cebollitas”.

Luisito Comunica contó que antes veía el programa en el canal ZAZ y era muy fanático.

“Los chicos, los pibes, usaban el cabello largo y yo me quería parecer a ellos. Hay fotos mías con el pelito larguito y lacia”, recordó Luisito sobre esta tira que, tras su paso por Telefe, fue repetida en México y otros países de habla hispana.

Después de confesar su amor por “Cebollitas”, Luisito recibió un inolvidable regalo: Leiva le entregó la camiseta original del equipo en el que jugaba “Gamuza”, el protagonista de la telenovela.

“Desbloqueaste en mí memorias duras. Oye, este fue el regalo más preciso que alguien me pudo haber dado”, dijo Luisito muy emocionado.

“Les voy a contar algo, no me lo estoy inventando, cuando era chiquito llegué al punto de que me gustara tanto la serie que le decía a la gente ‘dime Gamuza’, porque él era el personaje principal y era bien cool”, confesó la voz de Sonic en América Latina.

