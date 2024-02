Así está hoy Amelia, la hija de Luciano Cáceres y Gloria Carrá: ya tiene 14 años

Amelia Cáceres es la hija de Luciano Cáceres y Gloria Carrá y tiene un gran parecido a su padre, con rasgos indiscutibles de su mamá. Además, la adolescente de 14 años es hermana de la talentosa cantante y actriz, Ángela Torres, con quien tiene una excelente relación y una gran diferencia de años.

La niña nació cuando Ángela tenía 10 años y rompió con su reinado de hija única, por lo que al principio la relación entre ambas no fue tan sencilla, según contó Gloria Carrá en diferentes entrevistas.

La adolescente, que el 6 de octubre de este año cumplirá sus 15 años, es fruto de la relación de los actores que arrancó en el año 2008 y terminó en 2015, después de siete años de relación y de una familia ensamblada.

Ambos se conocieron en la obra de teatro “La Felicidad” y desde entonces vivieron un intenso amor que no terminó nada bien. Si bien hasta el día de hoy se desconocen las razones de la separación, tras la ruptura la artista lo denunció por falta de pago de alimentos y desde entonces no tienen relación.

Amelia, la hija de Luciano Cáceres y Gloria Carrá. Captura de Instagram.

Sin embargo, están de acuerdo en todo lo relacionado a su hija, ya que para ambos es lo más importante. Incluso, Amelia siguió los pasos de sus padres en cuanto a lo artístico, y hasta grabó una serie el año pasado. Además, estudia en una escuela pública de artes, hace danzas, sobre todo le gusta bailar folclore.

“Amelia es seguidora de todas las causas nobles y fue candidata a presidenta del centro de estudiantes con sólo 13 años, es muy power”, contó su padre sobre la menor.

La relación de Luciano Cáceres y Gloria Carrá tras el divorcio

El divorcio Luciano Cáceres y Gloria Carrá llegó un año después de su separación en 2015, cuando comenzó una batalla judicial en la que ella llegó a citar cuatro veces en la justicia al actor por “no estar cumpliendo con la cuota alimentaria que dispuso el juez”.

“No tenemos un vínculo. Pero sí estamos muy atentos a ella. Siempre nos ponemos de acuerdo para criar a Amelia. Los dos estamos muy atentos a sus necesidades”, contó Carrá en su momento.

Y hasta se sinceró: “No me gustaría hacer teatro ni nada que se le parezca con él. Por supuesto que no queda otra que llevarse bien, siempre hay que pensar en los hijos primero”.

