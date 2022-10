Gloria Carrá contó sus experiencias sobrenaturales que incluyeron una comunicación con su padre fallecido

Gloria Carrá fue una de las invitadas del programa LPA, y en el segmento de “La ruleta de las anécdotas”, sorprendió a todos con algunas experiencias paranormales que le tocaron vivir.

“Cuando era chica, hacía mucho el juego de la copa, pero esta parte es medio bajón. Nosotros no teníamos Ouija, lo hacíamos en Lanús, con la cartulina y la copa. A mí siempre me salía, esa copa se movía a lo loco. Y la primera vez que lo hice, salió ‘quiero hablar con mi amada hija’, y yo solté y les dije a mis amigos: ‘No me jodan’, y me fui medio enojada”, recordó la artista, según La Voz.

Gloria Carrá y sus experiencias sobrenaturales.

Además, Gloria continuó su relato: “Ante de eso, me acuerdo de ser muy chiquita, llegar a la casa de una prima, y que todas salgan gritando. Años después mi primo me cuenta que estaban hablando con mi papá, mi papá murió cuando yo era muy chiquita, y que puso ‘quiero hablar con mi amada hija’ y cuando me vieron a mí todas salieron rajando del cagazo”.

Por otra parte, Carrá afirmó: “Después seguía viniendo. Pero no sé qué me quiso decir. Yo hace mucho que no lo hago, no lo hice más”.

Gloria Carra, invitada en LPA.

“Yo lo hacía mucho de pendeja también, pero yo creo que en esas cosas”, acotó Florencia Peña y la invitada reafirmó que ella también, y que incluso vivió en una casa en la que había fantasmas.

Finalmente, la actriz concluyó con otra experiencia extraordinaria: “Tuve una casa con un fantasma, pasaban cosas muy raras en esa casa. Se prendía la tele sola, una vez compré una pileta pelopincho, estaba embarazada, hacía mucho calor, y la dejé llenándose y la tapé con una lona. Me fui a dormir y cuando bajé estaba la pileta llena y arriba, en la lona, huellas de zapato de hombre, algo imposible en mi casa. Un montón de cosas raras”.