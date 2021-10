Luciano Cáceres sorprendió al contar que se hizo un ADN a los 41 años porque un hombre aseguró ser su padre

Luciano Cáceres fue como invitado a Los Mammones y sorprendió al contar que a los 41 años tuvo que hacerse un ADN porque un apareció un hombre en su vida diciéndole que era su padre y puso en dudas su identidad.

El actor se puso serio y comentó que esta persona, que había tenido una relación con su mamá, le habló de la posibilidad de que él sea su papá y le prometió entregarle cosas que le pertenecían a su madre, pero no cumplió.

“Este tipo, el ex de mi madre, después de muchos años apareció diciendo que era mi papá. Y a mí me hizo re cuestionar todo, cosa que pasé por un ADN y ninguna posibilidad de eso”, dijo ya más tranquilo Luciano Cáceres en el programa de América.

Luciano Cáceres en Los Mammones.

Esta situación lo desestabilizó emocionalmente, ya que creyó que el mundo se le venía abajo. Pero, además, se mostró enojado con esta persona que lo engañó al no cumplir con un acuerdo al que llegaron luego del análisis.

“Lo digo porque el tipo no cumplió, porque el acuerdo era que él tenía un montón de cosas de mi vieja, y que si no tenía nada que ver con él me las iba a dar, y no cumplió. Estaría bueno que me las devuelva”, resaltó el actor.

Y agregó dolido: “Imaginate, con 41 años que venga un tipo que te diga que es tu papá, tener que hacerte un ADN… Lo hice porque tenía dudas, él es ingeniero y a mí me encantan los puentes y la ingeniería… Fueron 45 noches complicadas. Pero no era. Fue hace tres años”.

Previamente, comentó que él fue concebido en un escenario y le encontró relación con su carrera, que comenzó de muy joven. Sus padres eran amantes y con su llegada tuvieron que blanquear su relación, algo que le trajo problemas.

“Mi papá tenía una sala de teatro, en donde yo fui concebido. Ellos lo hicieron en el escenario porque mi viejo dormía ahí. Sacaba los colchones de abajo del escenario… Pero los dos estaban casados con personas distintas, o sea que fue un amor prohibido”, contó.

“Tuvieron sexo en esos colchones arriba del escenario y bueno… mi mamá estuvo nueve años casada. Se conocieron porque los dos trabajaban en la municipalidad, y ella lo fue a visitar al teatro. Quedó embarazada y tiempo después le tuvo que avisar al marido, y él a su mujer. Fue un quilombo terrible”, continuó relatando Luciano Cáceres.