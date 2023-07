Así es la vida de Georgina Mollo: de ser una de las estrellas infantiles de Chiquititas al total anonimato

Después de haber sido parte de los enormes éxitos de Cris Morena en los 90 y los 2000, como Chiquititas, Rincón de Luz y Rebelde Way, Georgina Mollo desapareció del mundo de la actuación y la televisión y para muchos eso significó una gran tristeza.

A los 11 años tras varios castings le confirmaron a Mollo que interpretaría el papel de Georgi, una de las nenas huérfanas que en la iban a estar al cuidado de Romina Yan en la novela Chiquititas.

Está es la vida de Georgina Mollo, ex actriz de los elencos de Cris Morena.

Su trayectoria en las novelas fue extensa, actuó en las cuatro primeras temporadas de Chiquititas. Luego, interpretó a Clarita en Rincón de Luz, protagonizada por Soledad Pastorutti y Guido Kaczka en 2003. Su último trabajo en ese momento fue el papel de Luna Fernández en Rebelde Way entre 2002 y 2003.

Después de vivir una infancia y adolescencia tan expuesta, cuando terminó su carrera de actuación, Mollo, que cumplirá 40 años en agosto, encontró su lugar en el anonimato.

La propia Georgina Mollo había declarado incluso que le había fascinado que en Brasil no la reconozcan: “Sentir que se acercaban a hablar conmigo y no porque era ‘la de Chiquititas’, me encantó”.

La actualidad de Georgina Mollo alejada de los flashes

Georgina Mollo ingresó en la UBA para estudiar la carrera de diseño de indumentaria. A pesar de que no terminó la carrera, lanzó su propia línea de carteras. Luego, cuando nacieron sus tres hijos, decidió cambiar y se dedicó a la ropa infantil.

Cuando sus dos hijos mayores empezaron a ver Rebelde Way y descubrieron su talento en la pantalla, le comenzaron a preguntar sobre su vida como actriz y llegó a reconsiderar su retirada.

Por eso en 2021, mientras estaba en el mundo de la astrología, empezó a estudiar teatro. Al poco tiempo, se le dio la oportunidad de subir al escenario y sumarse a la obra Un balcón con vistas.

En sus redes sociales, Georgina Mollo muestra su día a día como mamá, haciendo gimnasia junto a una de sus hijas, armando hermosos peinados para ellas y llevándolos a la escuela. De esta forma, logró llevar una vida tranquila y alejada de las cámaras pese a ser una de las actrices de las novelas infantiles más exitosas.

