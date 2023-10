Así es la ostentosa bañera de Kendall Jenner: tiene un valor de 2 millones de dólares

Kendall Jenner, conocida por su carrera en el modelaje, sus emprendimientos empresariales y su participación en el famoso reality “Keeping Up With The Kardashians”, es una de las modelos mejor pagadas de la industria de la moda.

Aunque su fortuna exacta en 2023 no está confirmada, Forbes estimó que su patrimonio superaba los 22 millones de dólares el año pasado, y desde entonces, su éxito y crecimiento económico han continuado en ascenso.

La ostentosa bañera de la modelo.

Desde sus primeros pasos como modelo adolescente, Kendall ha logrado consolidarse en el primer lugar de las modelos mejor remuneradas de la industria.

Su éxito no se limita solo a la moda; también ha diversificado sus ingresos a través de negocios y emprendimientos, incluyendo una marca de ropa en colaboración con su hermana, así como su propia empresa de tequila llamada ‘Drink 818′.

Si bien Kendall Jenner puede darse el lujo de disfrutar de su fortuna de diversas maneras, una de sus inversiones más notables es su impresionante mansión en Los Ángeles, California.

Su residencia se encuentra en una de las zonas más exclusivas de Beverly Hills, donde numerosas celebridades han elegido establecer su hogar.

La casa de Kendall, como era de esperar, está llena de lujos y detalles extravagantes. Recientemente, la modelo atrajo la atención de sus seguidores al compartir una foto en sus Instagram Stories, donde se la veía con una mascarilla facial. Sin embargo, lo que más llamó la atención de los usuarios fue la bañera dorada que se podía ver en la imagen.

El valor de la bañera de oro

Esta bañera de oro brillante desató una ola de comentarios y especulaciones en línea, ya que muchos asumieron que era una prueba de que la modelo poseía una bañera de lujo cubierta de oro.

Medios internacionales investigaron y estimaron que el costo de la tina dorada podría ascender a aproximadamente 2 millones de dólares.

La ostentosa bañera de Kendall Jenner es solo un ejemplo de cómo la supermodelo disfruta de las comodidades y lujos en su residencia de Beverly Hills.

Además de su exitosa carrera en la moda y sus inversiones empresariales, Kendall ha demostrado que sabe disfrutar de su riqueza con elegancia y estilo en cada aspecto de su vida.

