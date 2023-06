Antonella Punzino, la mendocina que tuvo su debut actoral en la misma serie que Lionel Messi con Adrián Suar

Antonella Punzino es la mendocina que puede decir con orgullo que tiene algo en común con Lionel Messi, y es que ambos debutaron como actores en la misma serie de fútbol que tiene como protagonistas a Adrián Suar, Gustavo Bermúdez y Andrés Parra.

Se trata de la comedia “Los protectores” (Star+), que esta semana estrenó su segunda temporada y causó revuelo con la participación especial del crack del fútbol, recientemente campeón del mundo con la Selección Argentina.

Lionel Messi participó en el primer capítulo de la segunda temporada de "Los Proyectores" (Foto: Prensa)

Mendoza también dijo presente con Antonella, quien en uno de los capítulos tuvo su momento de fama al interpretar a una cronista que cubría el allanamiento en la casa de Carlos Mendizábal, uno de los socios de Protectores S.A., personaje que interpreta el propio Adrián Suar.

Todas las miradas estuvieron puestas en la periodista por algunos segundos, incluso la del reconocido actor, Martín Seefeld. Así fue que Punzino, brilló interpretándose a ella misma en la serie de las que todos hablaron en los últimos días.

Antonella Punzino, la periodista mendocina que actuó con Adrián Suar en la misma serie que participó Messi.

“¿Periodista en la vida real y en la ficción?? Vos sabés que sí! No llegué a Cris Morena pero sí a @elchuecosuar”, escribió la mendocina en un posteo que hizo en sus redes en el que bromeó con una escena de la famosa serie Friends y con la participación de Messi en el mismo proyecto: “Y encima sale Messi, es lo más cerca que voy a estar de él, definitivamente soy Joey los 30 segundos”.

Mendoza dijo presente en la serie Los Protectores

Antonella se mudó a Buenos Aires en 2019 en busca de nuevos desafíos para su carrera y recién llegada, no dudó en presentarse a un casting, entre otros trabajos ligados al periodismo a los que apuntó para poder quedarse a vivir en la gran ciudad.

“Me pasaron una data de Pol-ka y fui a un casting que era para periodistas. Pero fue un casting del que después me olvidé y no tuve más novedades”, contó y la anécdota se puso más entretenida cuando relató cómo fue que recibió el llamado de la productora.

Es que la llamada que le hicieron para citarla a participar del proyecto, coincidió con el día en el que una empresa de telefonía la contactó con insistencia para ofrecerle sus servicios. Convencida de que eran ellos una vez más, atendió el teléfono y, ya sin paciencia, pidió que no la llamen más con especial énfasis.

Antonella Punzino, la periodista mendocina que actuó con Adrián Suar en la misma serie que participó Messi.

Minutos después, recibió un WhatsApp de la persona que intentaba contactarla por el casting que hizo en 2019 para ver si estaba interesaba en aceptar una propuesta, de la que luego tuvo más detalles. Quedó claro que escucharon todo lo que ella lanzó fastidiada con tantas llamadas, pero así y todo la invitaron a sumarse. “Fue muy gracioso, pero en el momento casi me muero”, comentó entre risas.

“Me dijeron que era para una serie de Suar, que me habían visto y que me invitaban a sumarme. Generalmente para estos papeles buscan gente que se dedique a eso”, explicó sobre cómo le llegó la propuesta.

“Fue muy divertido, a mi me encanta. Un poco de presión sentí en el set cuando eran más de noventa personas en silencio que me estaban mirando a mí, tener que decir todo tal cual estaba en el guion, sin cambiar nada, sin trabarme y los nervios, pero salió bien”, recordó sobre el día que le tocó grabar en la misma escena con Suar.

Antonella Punzino, la periodista mendocina que actuó con Adrián Suar en la misma serie que participó Messi.

“Ahora puedo decir que tengo algo en común con Messi, los dos debutamos como actores en una serie”, dijo entre risas. Pese a que también participó de una escena similar en la serie de María Marta García Belsunce, pero no se destacó de la misma manera que en este proyecto, en el que tuvo letra y la cámara solo apuntó a ella.

La joven periodista trabajó en distintos medios mendocinos como LV10 y Canal 9 Televida. Luego, para Grupo América donde hizo radio en Montecristo y Nihuil, escribió en diario UNO y pasó por Canal 7.

Pero en febrero del 2019 hizo las valijas y se fue a probar suerte a Buenos Aires donde trabajó para la TV Pública, Radio con Vos, el Canal de la Ciudad y desde hace tres años que forma parte del equipo de Filo News, abocada a todo el contenido cultural, pero especialmente relacionado a la música.

Antonella Punzino, la periodista mendocina que actuó con Adrián Suar en la misma serie que participó Messi.

Seguí Leyendo