Adrián Suar llega a Mendoza con “Inmaduros”, pero antes charló en exclusiva con Los Andes

El próximo fin de ser semana desembarca un tanque en la provincia. Bajo la dirección de Mauricio Dayub, llega “Inmaduros”, la comedia protagonizada por Adrián Suar y Diego Peretti, al Auditorio Ángel Bustelo.

Las entradas para el viernes 9 ya se agotaron, por lo que se agregó una nueva función para el sábado 10 y las entradas se pueden conseguir a través de la plataforma Tuentrada.com y en Maxi Mall de Ciudad, con un valor que arranca en los 8 mil pesos.

Adrián Suar llega con "Inmaduros" a Mendoza junto a Diego Peretti y un gran elenco

El elenco de “Inmaduros” se completa con Patricia Etchegoyen, Fernanda Metilli, Jessica Abouchain y Carla Pandolfi. Con dos años en cartelera, la obra es un éxito en calle Corrientes y un suceso en cada provincia y ciudad que visitan, en el marco de su gira nacional.

La obra cuenta la historia de Alfi (Adrián Suar) y Fideo (Diego Peretti), dos amigos de toda la vida que son muy diferentes. Alfi es un publicista, separado y con un hijo al que apenas ve, que rehúye de cualquier compromiso afectivo, a excepción de Alexa, su casa inteligente. Fideo, en cambio, es un psiquiatra muy conservador en sus costumbres y afectos, casado hace más de 25 años con su primera novia.

Una noche, poco después de separarse de su mujer, Fideo va a ver a Alfie en busca de consuelo. Alfie, para ayudarlo arma un plan para presentarle mujeres que lo alejen de la melancolía y la depresión. De este modo, cuatro mujeres reales y una virtual, a través de sus particulares percepciones de la vida y el amor, les van a hacer descubrir el lugar central que las mujeres -lo femenino- han tenido en sus vidas. Una comedia divertida, que interpela al público y nos hace pensar en las nuevas y variadas formas de relacionarnos.

Antes de su llegada a Mendoza, Adrián Suar habló con Diario Los Andes sobre la obra, el presente de la tele y la salida de Marcelo Tinelli de Eltrece y su posterior desembarco en canal América.

A bordo de un auto y en pleno viaje a Rosario, Santa Fe, responde a todo, mientras su amigo y socio, Pablo Codevilla, oficia de chofer. “Pablo me lleva porque me quiere cuidar y no quiere que vaya solo”, explica Adrián con cierto tono cómplice en su voz.

Sobre su visita a nuestra provincia, Adrián Suar se muestra feliz y expectante. “Estoy muy feliz de ir a Mendoza. Muy contento de ir a esta provincia, que tanta gente visita y la pasa tan bien”, sostiene el actor sobre las bondades turísticas de nuestra tierra.

“Voy a un teatro que no había ido, después vamos a visitar una bodega y eso me entusiasma muchísimo”, señala el protagonista de “Inmaduros” sobre su agenda en Mendoza. La última vez que Suar pisó suelo mendocino con una obra fue en el 2018 junto al gran Julio Chávez en “Un rato con él”. En aquella oportunidad se presentó en el Teatro Plaza de Godoy Cruz.

INMADUROS, EL SECRETO DETRÁS DEL ÉXITO

La obra se estrenó el 8 de septiembre de 2021 en la sala del teatro El Nacional y desde entonces ha sido un éxito arrollador. Con funciones agotadas y más de 250 mil espectadores, “Inmaduros” se ha ganado su lugar en el podio de las obras más vistas de los últimos tiempos.

Adrián Suar y Diego Peretti son sinónimo de éxito asegurado. Cada uno desde su lugar, han participado de productos, tanto en cine, televisión y teatro, que se han convertido en clásicos indiscutidos. “La banda del Golde Rocket”, “Poliladron”, “Un novio para mi mujer”, “Me casé con un boludo”, son algunos de los trabajos de Suar, y la lista sigue, claro.

“Los Simuladores”, “No sos vos, soy yo”, “Tiempo de valientes”, “Papeles en el viento y “El Reino” son algunas de los títulos que protagonizó Peretti. ¿Quién no se acuerda de un Peretti bajo los efectos de sustancias reconociendo el parecido entre la canción del payaso Plim Plim y el feliz cumpleaños?

Dos potencias que, a la hora de la comedia, son imparables. Y un poco ahí, además de todo el elenco y la obra en sí, está el éxito de “Inmaduros”. Adrián Suar no cae en la falsa modestia y sabe que la fórmula protagonista es una apuesta segura. “Es difícil saber cuál es el éxito, pero sí creo que después de dos años de hacerla, la dupla con Diego atrae muchísimo y el espectáculo promete y cumple”, asegura Suar con la naturalidad de alguien que sabe de éxitos adelante y detrás de cámara.

ADRIÁN SUAR Y CODEVILLA, UNA AMISTAD ETERNA

Tamaña sorpresa fue saber que al lado de Adrián Suar estaba, nada más y nada menos, que Pablo Codevilla. Una amistad que viene de hace años, reforzada por la gran cantidad de tiempo que llevan trabajando juntos en la gerencia de Eltrece.

El actor y empresario, un gran amigo de Suar

A la hora de confesar qué es lo que hace que esta amistad perdure en el tiempo, Codevilla toma la palabra y responde: “El cariño, el respeto y el profesionalismo. Los dos nos dedicamos a lo mismo y tenemos muchas cosas en común. Por eso es que llevamos tantos años trabajando juntos, primero como actores, y ahora estando en el Canal”.

Pablo Codevilla menciona la actuación y es imposible no preguntarle si no piensa volver a ponerse delante de una cámara. “Por ahora no. Fueron muchos años y ahora estoy contento con lo que estoy haciendo”.

Actualmente, Codevilla es el gerente de contenidos de Eltrece, pero su carrera en la actuación es digna de un cuadro de honor. Desde el éxito de “Jacinta Pichimahuida”, pasando por “Rolando Rivas taxista”, “Piel Naranja”, “Un mundo de 20 asientos”, “Rosa de lejos”, hasta sus últimas apariciones en televisión, su paso por la actuación ha dejado una huella imborrable en varias generaciones.

ADRIÁN SUAR, LA TELEVISIÓN Y TINELLI

Suar es un hombre multifacético. Actor, productor, director y empresario, una vida dedicada al arte de contar historias y entretener, desde todos los frentes posibles.

“Son cosas muy distintas. Hay momentos que me da mucha felicidad producir, que es lo que más me gusta y otras soy muy feliz actuando y, obviamente, hacer teatro. Es algo que te tiene que gustar mucho, para salir de gira y hacer todo esto que hacemos”, reconoce Suar sobre en qué ámbito se siente más cómodo y a gusto.

Siendo palabra autorizada, qué mejor que preguntarle al productor y gerente de programación de uno de los canales más importantes de nuestro país, cómo ve el presente de la televisión.

Comenzó el rodaje en Mendoza de la nueva película de acción “Jaque Mate”, protagonizada por Adrián Suar (imagen ilustrativa)

“Yo la veo divina, la veo bárbara. Las plataformas están haciendo un trabajo maravilloso y la televisión abierta tiene propuestas de todo tipo en ficción, entretenimiento y todo tipo de programas. La tele está bien”, reflexiona sobre el cuestionado presente de un medio que es constantemente puesto a juicio.

Y los que más la cuestionan son los espectadores, consumidores últimos de la televisión. Jueces y verdugos que, con solo sintonizar o no un programa, definen el futuro de toda una cadena de trabajo. Suar lo entiende más que nadie.

“La gente es la que termina mandando, si no le gusta, por algo debe ser. Nosotros siempre tratamos de escuchar a la gente”, confiesa Adrián desde su rol de empresario del medio.

Hacia el final de la charla, la pregunta es casi obligada. ¿Qué pasó con Marcelo Tinelli? El conductor de VideoMatch dejó el canal que lo albergó por tantos años y luego, en lo que algunos consideran el pase del año, llegó a canal América como el nuevo director artístico de la señal que es propiedad de Daniel Vila.

¿Cuánto afectó esto a Adrián Suar? El actor, productor, director y empresario no escapó a la pregunta y respondió sin titubear. “A fin de año se había cumplido un ciclo con Marcelo y nos despedimos de la mejor manera, siempre dejando la puerta abierta a que en algún momento vuelva a la pantalla de Eltrece, o no, y deseándole lo mejor en esta nueva etapa”.

Amable, cálido y sencillo, Adrián Suar respondió, con excelente predisposición, todas las preguntas. El próximo fin de semana llegará a la provincia para dar lo mejor de sí sobre el escenario del Bustelo. Una propuesta, sin dudas, imperdible.

