Ana Rosenfeld rompió el silencio y habló de su relación con Juan Alberto Mateyko

Ana Rosenfeld y Juan Alberto Mateyko fueron vistos en el recital de Luis Miguel y los rumores de romance no tardaron en llegar. Es que no es la primera vez que los ven juntos compartiendo momentos, ya que anteriormente también fueron a ver a Los Nocheros.

Además, la abogada y el reconocido locutor y presentador subieron a las redes fotos de diferentes momentos en los que se reunieron, por lo que no se esconden cuando comparten momentos juntos. Esto hizo que crezcan aún más los rumores, ya que ambos no tienen pareja.

Ana Rosenfeld y Juan Alberto Mateyko.

Ante esta situación, Rosenfeld le hizo frente a todo lo que habló sobre ellos y se refirió por primera vez a la relación que mantiene con el locutor, que seún contó no sería más que una gran amistad.

“Con mi querida Ana Rosenfeld. Empieza el show”, escribió Mateyko al pie de su posteo en Instagram. “Que placer ver al gran y único Luis Miguel con mi querido amigo. Gracias por la invitación”, respondió la abogada en uno de los comentarios y compartió la foto también entre sus publicaciones.

Qué dijo Ana Rosenfeld sobre los rumores de romance con Juan Alberto Mateyko

Ana Rosenfeld fue consultada por Teleshow sobre la relación que la une con Juan Alberto Mateyko y fue contundente. “Somos amigos desde hace 30 años”, dijo y se refirió a su sitiación sentimental, tras la muerte de su marido, Marcelo Frydlewski.

“Es muy difícil de explicar y de entender mi situación. Hoy en dia estoy muy bien, saliendo y viajando con amigos. Me siento querida y cuidada”, expresó y por eso aceptó en varias oportinidades las salidas con Mateyko.

Luego, ante la consulta de si volvería a apostar al amor, la letrada fue muy clara: “Aún no me imagino en pareja. Sí compartiendo momentos. Estoy rodeada de gente maravillosa que conocía pero no frecuentaba. Estoy descubriendo la amistad”.

