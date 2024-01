Adriana Brodsky llegó a Mendoza para hacer “No hay 2 sin 3″ en Maipú: una charla exclusiva donde habla de todo

Pasaron las fiestas de fin de año y el 2024 comenzó con el pie derecho tanto para los artistas mendocinos como para los vecinos. Es que el Teatro Imperial de Maipú se convirtió en la casa de una obra de teatro espectacular al mejor estilo de calle Corrientes. Se trata de “No hay 2 sin 3″, conformada por un gran elenco.

Renzo ‘Chory’ Occhionero, María Emilia Marín, Pablo Sórensen, Carlos Kaspar y, la gran estrella, Adriana Brodsky. La Bebota de Alberto Olmedo dejó todo de lado y se aventuró a la tierra del vino para apostar toda su suerte a que sea un verano exitoso en el teatro.

La icónica figura de 68 años tiene una carrera artística en el país que no para de crecer, tanto así como su fama. Con la ayuda de Gerardo Sofovich logró dar a conocer su talento actoral y así pudo posicionarse en programas que hoy en día son reconocidos por la mayoría: “El manosanta está cargado”, “Operación Ja-Já” y “No toca botón”, entre otros tantos.

NO HAY DOS SIN TRES.

Sin lugar a dudas, su papel en “El manosanta está cargado” es el que la posicionó en un lugar destacado dentro de la industria artística y la cultura popular. Su personaje de La Bebota quedó en la memoria de todos.

En un extenso diálogo con Diario Los Andes, Brodsky abrió su corazón y, con la dulzura y simpatía que la caracteriza, habló de todo. Sus comienzos con su gran compañero “El Negro” Olmedo, su visión del arte pasado y el presente, sus proyectos laborales y la vida misma.

Obra de teatro en el Imperial de Maipú, No hay 2 sin 3 con Adriana Brodsky, Pablo Sórensen, Carlos Kaspar, Renzo Occhionero y María Emilia Marín Foto:José Gutierrez / Los Andes

- Trabajaste con Olmedo y fuiste una de sus chicas cuando en la televisión se expresaban otras ideologías, otro humor y un papel diferente de la mujer. ¿Cómo te plantás hoy en el escenario y manejás esas diferencias siendo mujer?

Yo pienso que el ser humano en sí tiene que tener el poder de adaptarse a los cambios y a evolucionar. Me parece que los humanos han sido parte de una evolución y a mí me pone en un lugar de mucha satisfacción saber que el mundo está evolucionando. Respecto a lo de antes y ahora, la comicidad de antes estuvo en otra época que por suerte ya no existe más. Yo la recuerdo con mucho cariño, aunque exista un tabú respecto a la comicidad de esos capocómicos. Yo tengo un recuerdo hermoso de haber pasado tantos años al lado de ellos, como fue con Jorge Porcel, Rolo Puentes y otros.

Adriana Brodsky protagoniza una obra en Mendoza / Gentileza

Yo creo que en la vida uno pone los límites en la gente. Si uno no se aferra a un solo aspecto y tiene en cuenta el abanico de la vida, uno agarra las cosas con pinzas, ahí te enfriás y pensás las cosas con objetividad y podés poner las cosas en su lugar. Eso es lo que a mí me pasó en estos años. Cuando tuve un problema lo hablé cara a cara y en cuatro paredes, pero he tenido más satisfacciones que discusiones.

-Y con esa postura lograste amoldarte a todos los proyectos que se te presentaron...

-Es que es lo mejor que uno puede hacer, porque si una está ultra pegada a un solo nivel de lo que sea (cultural, social, económico) el día que te cambien las cosas y la vida te sorprenda no vas a poder. Cuando el mundo se te viene encima es cuando más tenés que estar en eje.

Obra de teatro en el Imperial de Maipú, No hay 2 sin 3 con Adriana Brodsky, Pablo Sórensen, Carlos Kaspar, Renzo Occhionero y María Emilia Marín Foto:José Gutierrez / Los Andes

-Volviendo al trabajo con Olmedo, ¿vos crees que un proyecto como ese serviría hoy en día?

-Yo pienso que un proyecto igual no sirve hoy, definitivamente. Olmedo fue una de las personas que yo conocí en el medio, mirá que yo trabajé con todos, pero él era un genio y se le hubiese ocurrido otra cosa, porque a él lo que le sobraba era la creatividad. Hoy estaría viejito pero haciendo algo que mantendría al público obnubilado escuchándolo y mirándolo en su programa. Muy pocas personas conocí con ese talento y esa fórmula. Él tenía una fórmula que no tenía ningún cómico, que es la comicidad más la ternura. Una persona como él no va a haber más.

Adriana Brodsky junto a Roberto Olmedo / Gentileza

-Y sobre lo que podría ser, ¿te ves trabajando en plataformas de streaming o algo similar?

-No, en streaming no. Por ahí tal vez haría ficción. Pasa que en Buenos Aires tengo otras cosas y tendría que aparecer algo que me guste mucho, como pasó con esta obra. Habría que ver... Uno no tiene que decir que no a nada y tiene que escuchar, capaz llega un desafío y hay que mandarse nomás...

-Hablando de desafíos, contame sobre ese proyecto gastronómico junto a tu hijo.

-Ni él ni yo sabemos algo de gastronomía (risas). Tengo un hijo que es muy mandado y aprendió a mamá. En plena pandemia, cuando muchos estaban cerrando sus negocios y otros hasta se fundieron, me propuso poner un restaurante y yo le dije que se había vuelto loco. Como soy una mamá que acompaña mucho a sus hijos, aunque sepa que no va a funcionar yo los acompaño en el camino. La vida está hecha de errores y no todo está servido en bandeja. Hacerlo fue difícil pero valió la pena porque hoy en día es un restaurante hermoso con gastronomía y coctelería de autor; queda en Manuela Pedraza y O’Higgins de Núñez y es un lugar con una decoración espectacular, con jardín y una comida de alto vuelo. Tiene cosas muy ricas, como un asado con cocción de doce horas...

Adriana Brodsky junto a su hijo en su restaurante de Núñez.

-Teatro, televisión y hasta gastronomía. Tenés 68 años, ¿qué te falta hacer?

-Me faltan un montón de cosas. Tengo una fundación para chicos con VIH hace 25 años y me encanta, me gustó siempre. Y hay mucho para hacer porque soy la cara visible y quien patea las puertas cuando hay necesidades. Es muy importante para mí. Uno no puede pasar por esta vida sin amar ni dedicarle tiempo a una persona que lo necesita, para mí es fundamental. Estoy enfocada en este tema desde los diez años, a los quince ya estaba trabajando para otra fundación. Tanto yo como mis hijos lo tenemos integrado a esto. Cuando ellos eran chicos mi temor era cómo iban a crecer teniéndolo todo, pensé que no quería que vivieran en una burbuja, entonces cuando tenían cinco y seis años los llevé a la Casa Cuna y les mostré que había chicos con diferentes realidades. Así, de chicos, les metí en la cabeza la idea de que uno tiene que darle una mano al prójimo en la medida que uno pueda.

Adriana Brodsky reconocida por el Senado / Instagram

Adriana Brodsky encabeza “No hay 2 sin 3″ en Maipú

“No hay 2 sin 3″ es una divertida comedia que anima al público a sentirse identificado. La ingeniosa comicidad los invita a reflexionar mientras se reconocen, permitiéndoles mirarse a ellos mismos con la energía positiva de las risas, sin llegar a emitir juicios.

Adriana Brodsky junto al elenco de "No hay 2 sin 3" / Gentileza

La dirección estará a cargo de Carlos Kaspar, mientras que la producción será responsabilidad de Gabriel García y Renzo “Chory” Occhionero. Las funciones tendrán lugar durante los meses de enero y febrero de 2024, cada jueves, viernes, sábado y domingo a las 21:30 horas en el Cine Teatro Imperial de Maipú, ubicado en Pablo Pescara 323.

Las entradas están disponibles en Entradaweb y en boleterías del teatro. Sus valores son $4.000, $5.000 y $7.000 dependiendo el sector y fila elegido.

Adriana Brodsky ha tenido un recorrido extenso e inigualable en todo lo que refiere al mundo artístico de Argentina. Sin embargo, no se negó a este nuevo proyecto y apostó por Mendoza. Es así que, en conjunto con sus compañeros, intenta posicionar a la provincia como una nueva sede del teatro argentino.

Obra de teatro en el Imperial de Maipú, No hay 2 sin 3 con Adriana Brodsky, Pablo Sórensen, Carlos Kaspar, Renzo Occhionero y María Emilia Marín Foto:José Gutierrez / Los Andes

- ¿Por qué apostaste por Mendoza y cómo ves al público mendocino frente a esta nueva obra?

-Mirá, yo no conozco al público mendocino porque nunca trabajé acá, pero me cuentan que es maravilloso. El productor me transmitió muchas cosas de Mendoza y por eso estoy acá, tenemos una gran expectativa y por eso estamos poniéndole todo. Si el público ve que uno pone trabajo, le gusta. La mejor publicidad es la que se va a casa viendo que le gustó y por eso nos esforzamos tanto, es porque queremos que el público se vaya satisfecho. Estamos apostando todo y agradeciendo a todas las familias de Mendoza, yo estoy muy feliz de estar acá y espero conocer un poco más de la provincia...

- Para terminar, ¿cómo ves el trabajo con los chicos de Mendoza en el elenco?

-La fusión de la gente de Mendoza con la de Buenos Aires me encantó. Yo dije ¡qué buena idea! Me encantó. Me parece que no podría ser mejor que esto porque tiene que ser así, acá hay grandes personajes también y gente joven que tiene ganas de hacer muchas cosas.