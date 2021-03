Video: Adriana Brodsky reapareció en la TV y contó que se comunica con el “Negro” Olmedo

Este martes, la actriz Adriana Brodsky reapareció en los medios al presentarse en el estudio de “Es por ahí”, programa de América , donde brindó una entrevista para recordar sus inicios artísticos y sus años junto al capocómico Alberto “Negro” Olmedo.

La ex vedette comenzó hablando sobre su situación sentimental actual: “No tengo novio, tengo ganas de tener. No me gusta el Tinder, ni nada de eso. Siempre hay algunas personas pululando por ahí, pero bueno es muy difícil llegar a mi corazón”.

Y agregó: “Vengo muy golpeada y desilusionada con amores anteriores. Me tiene que gustar mucho física e interiormente, las actitudes, tiene que tener un vuelo humano muy especial”.

Tras asegurar que hace seis años que está sola, Brodsky reveló todas sus mañas que no cambia por nada en el mundo. “Estoy muy acostumbrada a estar sola. Quiero mi cama para mí, mis tiempos, que nadie me diga quiero ver este programa u otro. Y si es, que sea cama afuera”, confesó quien se define como una eterna romántica.

Si bien reconoció que hace años salió con un famoso, la exmodelo no quiso dar demasiados detalles al respecto. “Fue una relación corta e inevitable. Fue hace mucho que sucedió”, expresó sin revelar la identidad del personaje en cuestión.

Alberto Olmedo nació en Rosario en 1933

En la década del ’80 su participación en los ciclos de Alberto Olmedo la posicionó como una de las mujeres del momento, lugar que abandonó al quedar embarazada de su primer hijo. “Cuando quedo embarazada fue un milagro de Dios, pensaba que no podía tener hijos. Lo había intentado con mi primer matrimonio y no había pasado nada. Cuando conocí al Tata Yofre y quedé embarazada ni lo pensé, me fui con él y dejé todo. Era lo mejor que me podía pasar, estaba feliz. No hay nada en el mundo que pueda superar a mis hijos”, expresó al tiempo que aclaró que no extrañaba las cámaras por aquel entonces.

Y sus declaraciones inevitablemente trajeron a escena sus años de trabajo junto al capocómico. “Yo me estudiaba un choclo tremendo y ‘el negro’ improvisaba. Hay seres que nacen con ese don. Ya con solo mirar la cámara la gente se reía. No necesitaba texto, inventaba todo. Fue un gran precursor. Tenía una gran ternura y mucha calidez”, recordó emocionada.

Inmediatamente, la exvedette recordó dónde estaba cuando Olmedo murió. “Yo estaba trabajando en Carlos Paz cuando se muere el Negro. Fui la única del elenco que ese verano no fui a Mar del Plata (...) Para ese año había muchos planes, una película. Trabajábamos de lunes a lunes, 24 horas por día, en esa época”, rememoró al tiempo que reconoció que fue famosa por estar al lado del humorista. “Si hubiese sido otra la que estaba en mi lugar, le hubiera pasado lo mismo. Realmente era un ser muy especial”, agregó.

Con su recuerdo intacto, Brodsky hizo una revelación inesperada antes de terminar el programa. “Yo hablo con el Negro. Sí, estoy loca”, afirmó ante la mirada atónita de los conductores. Y enseguida contó cómo son esas charlas que tiene con el capocómico. “Nunca puse fotos mías en mi casa. La única que tengo es una que estoy con el Negro y con Beatriz Salomón. Cuando salgo de casa les toco la nariz para que me den mucha merd en mi día”, confesó.