Bravísima, Adriana Brodsky confesó sobre una expareja: “Agarré un palo y rompí toda su casa”

Adriana Brodsky (64), exvedette, ícono de los ’80, se sentó en el living de Pampita Online y se confesó frente a la conductora del envío de Net Tv. Entre otras cosas, contó qué cosas fue capaz de hacer por amor. La actriz habló de todo, incluso de su vida amorosa. Después de asegurar que no reincidiría con ninguna de sus ex parejas, recordó una anécdota que dejó boquiabierta a Pampita, según Paparazzi.

“Se encontró con la sorpresa porque lo esperé toda la noche con un palo. Cuando apareció se quedó mirando así nomás, fue demasiado”, relató Adriana.

Adriana Brodsky en Pampita Online gentileza

La modelo le preguntó a la actriz que interpretaba a la nena en el recordado sketch El manosanta, qué fue lo más loco que hizo por amor. “Lo más loco que hice por amor es tener paciencia, demasiada paciencia y creer que las cosas van a cambiar. De hecho, por ahí algunas se modifican pero otras no, no cambian más”, lanzó.

“Por ahí sí tengo una locura, que me enojé, pero no la puedo contar porque es demasiado”, siguió Adriana Brodsky.

“¡Pero contá! ¡Cuando prescribe, prescribe! ¿Fue por celos?”, dijo la modelo. “No, por celos no fue porque ya no iba más. Casi le destruyo la casa. Agarré un palo y rompí toda la casa. Se encontró con la sorpresa porque lo esperé toda la noche con un palo. Cuando apareció se quedó mirando así nomás, fue demasiado”, evocó.

Fue entonces cuando Pablo Muney, integrante del panel, quiso saber qué había pasado. “¡Ah, La Guerra de los Roses! Lo que habrá hecho ese señor. ¿A quién mató?”, consultó. “No pasa por ese lado. A mí me corre sangre por las venas. Yo soy muy tranquila y la verdad es que no me gustan las agresiones y las peleas, pero eso de que te dan un cachetazo y vos ponés la otra mejilla para mí no funciona”, finalizó la exvedette.