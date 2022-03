Roberto Agüero, dueño de Bianco & Nero: “Queremos ser un lugar de encuentro asociado al disfrute y la felicidad”

-¿Cómo fueron sus inicio en la chocolatería?

-Blanco & Nero es un emprendimiento que nació en Mendoza, básicamente con la ayuda de los afectos. Puntualmente con el apoyo de la familia y también de mi amigo Fernando Barbera.

En ese momento yo estaba terminando un tratamiento oncológico y Fernando me ofreció hacer lo que hiciera falta. Así surgió un poquito la idea de Bianco & Nero. Se dieron esas circunstancias en donde se pone en valor la amistad y donde también se cosecha lo que uno ha sembrado.

-Están cumpliendo 30 años en Mendoza, ¿qué piensa al mirar hacia atrás el camino recorrido?

-Si tengo que hacer una reflexión sobre estos 30 años y un análisis diría que el mayor problema que tenemos en Argentina es la confianza. No confiamos en la justicia, no confiamos en el empleador, no confiamos en el empleado, no confiamos en el sistema o en los políticos… Hemos destruido la confianza en casi todo y no quiero ni ponerme a pensar en el análisis de cuáles son los motivos.

Creo que solo encontramos confianza en el ámbito “chiquito”, en el amigo, en la familia... Y cuando en un negocio logramos generar esa confianza, tenemos como resultado una empresa de 30 años como Bianco & Nero. Ese es el verdadero valor de nuestra marca.

Estos 30 años como empresa familiar hacen que uno piense naturalmente en la sucesión. Con mi esposa, Valentina Zizzi, tenemos 4 hijos: los trillizos Guadalupe, Rocío e Ignacio, de 26 años, y Facundo, de 21 años. Siempre quisimos darles lo mejor y que decidieran su propio camino. Por eso tenemos una hija dedicada a los recursos humanos y otra que es médica, y los varones que colaboran con nosotros en la empresa.

-Mencionó mucho la palabra confianza, ¿qué significa para usted?

-Cuando hablo de confianza no me refiero a no cometer errores, sino a hacerse cargo de ellos. A partir de esta generación de confianza existe lealtad por parte de los clientes y nuestro compromiso de corresponder esa lealtad. Esto lo vivimos sobre todo en pandemia, cuando sentimos el apoyo de nuestros clientes y amigos en muchas ocasiones.

-¿Cuál es la filosofía de Bianco & Nero?

-Inicialmente nuestra visión fue tener un solo negocio, un local perfecto, quizás por la juventud e inexperiencia. Hoy estamos muy lejos de eso, la vida nos enseñó lo suficiente para saber que no pretendemos ser la mejor bombonería del mundo.

Como familia queremos tener un negocio que sea para la comunidad, que permita a cualquier persona poder disfrutar ya sea de un cafecito con un ticket muy bajo, hasta una caja de bombones. Queremos ser un lugar de encuentro que permita el consumo asociado al disfrute y la felicidad.

-¿Qué diferencia sus productos de otros similares del mercado?

-Tenemos como principio trabajar de la manera lo más natural posible. En los helados, solamente con frutas, sin pastas ni colorantes. Con chocolates de origen, nunca hidrogenados. Tengamos en cuenta que lo que hace bajar el costo también baja la calidad y lo saludable de un producto.

Por ejemplo, en este momento hay una tendencia mundial a “pintar” los bombones, algo que sería muy fácil de hacer. Pero en el marco de nuestra propuesta de alimentos sanos y placenteros preferimos sacrificar quizás un poco la estética, en busca de un producto más saludable.

-¿Cómo decidieron incorporar a la empresa personal con distintas discapacidades?

-La inclusión en nuestros locales surgió en base a experiencias propias. Como abogado, yo venía de un mercado laboral donde estaba bien perfilado, y cuando me enfermé quedé completamente marginado. Hay mucha falta de conocimiento acerca de estos temas, lo cual genera miedo y no permite que se rompan barreras.

Hace 50 años era común ver que a un discapacitado muchas veces se lo escondiera. Afortunadamente hemos evolucionado mucho y hoy es una alegría ver que tienen muchas más posibilidades en materia de estudio y trabajo.

-Bianco & Nero está cumpliendo sus primeros 30 años de vida en abril ¿Qué novedades podemos esperar en el marco de este festejo?

-Se nos hacía muy difícil pensar como agasajar a los clientes, a los colaboradores, a los proveedores, y la verdad es que hacer una fiesta no es algo que nos motivara.

Desde un lugar en que siempre buscamos ser diferentes, por ejemplo con la elaboración de alimentos nutracéuticos (que proporcionan beneficios para la salud), fuimos tomando las necesidades y los gustos de nuestros clientes para tratar de lanzar cada mes un producto diferenciador, a modo de homenaje y agradecimiento. Así trabajaremos durante este año.

-Si tuviese que elegir un producto de su chocolatería, ¿cuál sería?

-Si tuviese que elegir uno solo sería el turrón, que está hecho todo con ingrediente mendocinos (clara de huevo, miel, frutos secos) que es lo que hace la gran diferencia. Es un producto muy bueno que siempre tuvo una gran recepción en las ferias en las cuales lo hemos presentado, aún en quienes no suelen consumirlo.

