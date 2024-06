En lo que va de 2024 el Programa Municipal de VIH atendió a 492 personas

La Municipalidad de Guaymallén continúa con testeos de VIH rápidos, gratuitos, voluntarios y confidenciales mediante distintos dispositivos. Este programa ofrece talleres sobre Ley 27.675 de Respuesta Integral al VIH, Hepatitis Virales, ITS y Tuberculosis y reinserción al sistema de salud de personas que abandonaron tratamientos de VIH. Además, en los dispositivos se hace entrega de preservativos y lubricantes.

El Programa Municipal para VIH e ITS se creó en 2014. En 2017 la comuna firmó un convenio con la Dirección de Respuesta al VIH/ITS, Hepatitis y Tuberculosis de la Nación y la Asociación Redes Nueva Frontera (ONG) para formalizar y profundizar la tarea. Durante el año 2023, por este programa se atendió a 1.491 personas y en lo que va de 2024 fueron testeadas y asesoradas 492.

Un dato preocupante es que durante 2023, el Programa detectó 18 casos de sífilis, a pesar de que son muchas menos personas las que se hacen el test: durante el año pasado se tomaron 451 muestras para detectar esta enfermedad de transmisión sexual (casi 4%). Por el contrario, en el caso de VIH, de las 1.491 testeos, sólo 12 resultaron positivos y uno hubo que repetirlo (apenas 0,8%).

En las determinaciones no se encontraron casos de hepatitis B.

Desde la Dirección de Salud de la Municipalidad de Guaymallén, que conduce la doctora Cecilia Tamarit, indican que para muchas personas el VIH sigue siendo el principal problema y por eso se hacen más test que de sífilis, “ITS que no se visualiza como un problema porque es tratable, pero no deja de ser una enfermedad con incidencia en la salud pública”.

Sin embargo, el dato de sífilis también permite advertir que no se usan métodos anticonceptivos de “barrera”, es decir preservativos. Esto es un problema para la expansión de casos de todas las ITS, incluido el VIH.

La atención

Los interesados pueden concurrir a los puestos establecidos en la agenda de junio. Allí se le realiza un test rápido que requiere de una gotita de sangre; el procedimiento es confidencial y se le pide el consentimiento. El paciente aguarda 15 minutos para obtener los resultados; en ese tiempo los agentes municipales responden todas las inquietudes y dudas.

Si el test rápido da reactivo se repite y se hace una extracción de sangre y la muestra se envía inmediatamente al Centro Coni para hacer la confirmación del diagnóstico y si esto pasa desde el programa le conseguimos inmediatamente turno con el médico especialista para que inicie tratamiento. “Desde que tenemos el positivo hasta el turno demoramos de 48 a 72 horas. Lo deseable es que sean hasta 7 días; nosotros lo estamos logrando mucho más rápido”, explicó la directora de Salud de la municipalidad, Cecilia Tamarit.

En caso de que la persona tenga dudas porque tuvo relaciones sexuales sin protección en fecha reciente, los agentes le toman los datos y número de contacto y se hace un seguimiento durante seis meses para cubrir el periodo de ventana (de tres a seis meses) que tarda en aparecer el virus.

En cada uno de los puestos de atención también se puede hacer un test rápido de sífilis, que también demora unos 15 minutos. Si da positivo, la confirmación se hace en el laboratorio de la Municipalidad de Guaymallén.

Trabajo en redes

La Municipalidad de Guaymallén trabaja junto a la Asociación Redes Nueva Frontera, con la que se recorren distintos lugares del departamento, incluidos locales de diversión nocturna. La Asociación hace un acompañamiento médico, social y jurídico para atender no sólo casos de VIH, sino también la diversidad.

Para más información, los interesados pueden contactarse al teléfono 4498287 / 4498288 (Dirección de Salud de Guaymallén), de lunes a viernes, de 8 a 13h.

Agenda del mes de Junio

Testeo Rápidos para VIH y puntos de distribución de preservativos.

Lunes

9 a 13 h

Explanada Municipal Libertad 720, Distrito Villa Nueva

Martes

18 a 21 h

Asociación Redes Nueva Frontera

Dorrego 138, Distrito Dorrego

Miércoles

Móvil de Salud

9 a 12 h Según agenda de recorrido. Consultar al 4498287/ 4498288

Jueves

10 a 13 h SUM Barrios Progreso - Congreso, Bonfanti y Solari. Distrito Rodeo de la Cruz

18 a 21 h

Asoc, Redes Nueva Frontera

Dorrego 138. Distrito Dorrego

Viernes

Stand. 9 a 13 h

Terminal del Sol

Alberdi, San José

Sábado

Carpa Móvil: 10 a 14 h

Intersección de carriles Ponce y Nacional

Distrito Rodeo de la Cruz